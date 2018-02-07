蔡爾平獻藝 台灣燈會驚豔

2018台灣燈會的「山林鐵道文化燈區」的大型裝置藝術特別強調燈光視覺效果。（呂妍庭翻攝）

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中國時報
／嘉縣報導
旅居國外多年的國際藝術家蔡爾平為2018台灣燈會，回國全力投入「森林之泉」創作，並打造一隻藍腹鷴，不鏽鋼鋼材搭配藍光魅影，翅膀緩慢上下振翅，十分吸睛。（呂妍庭攝）

占地3公頃的2018台灣燈會「山林鐵道燈區」6日搶先曝光，以嘉義群山和鐵道文化為設計元素，不僅結合時下最夯技術，打造超大裝置藝術，也邀請到國際知名藝術家蔡爾平、新銳藝術團隊「如牧創新」等團隊發揮創造力，營造出視覺效果驚人的賞燈感受，翻轉民眾以往賞燈印象。

標榜揉合藝術手法，運用最新科技，設計出全新燈光藝術作品的「山林鐵道文化燈區」，裡頭的「鐵道森情」燈具為互動體驗裝置作品，民眾可坐在火車頭內，朝著10米高，500吋LED大螢幕手舞足蹈，透過畫面轉換就像坐著小火車旅行。

至於山林鐵道燈區的主燈「Translight」，取材阿里山，融合山水與雲霧意象之美，以數位手法重新詮釋，運用LED燈和機械動力營造出「視覺暫留」，帶來臨場感，開燈期間每30鐘會進行一場山林光影音樂秀。

旅居國外多年的蔡爾平為今年燈會回台投入創作，親手打造象徵阿里山神木的「森林之泉」大型裝置藝術，昨記者會現場還擺放1隻即將放在燈區城堡作品最高點的嘉義縣鳥藍腹鷴，不鏽鋼鋼材搭配藍光魅影，翅膀緩慢上下振翅，十分吸睛。

「梨園寮的時光隧道－行走的時光」和「太平雲梯─植光計畫III」分別由新媒體藝術家莊志維與蔡奇宏以嘉義著名景點為概念創作，同樣著重在夜晚的視覺效果呈現。

嘉義縣長張花冠說，透過各種藝術化的燈具，山林鐵道文化燈區重新詮釋嘉義的山林之美，讓大家再次對嘉義感到驚艷，重溫對鐵道文化的繾綣，且燈區除了燈具可看，還規畫美食市集，打造超值五感饗宴，歡迎遊客來嘉義感受山林鐵道燈區的不凡。

(中國時報)

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