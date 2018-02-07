墾丁送信之旅 重溫海角七號美景

2018年02月07日 04:10 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

恆春半島因國片海角七號爆紅成熱門觀光景點，而目前雖好景不常，但各方人士依舊努力挽救觀光寒冬，墾管處便藉機將於24日舉辦「結伴射麻里－門馬羅送信之旅」活動，帶領遊客體驗電影中茂伯天涯海角的送信過程，翻山越嶺到空曠的山坡上吟唱滿州歌謠。

墾管處指出，活動地點就在電影場景即滿州鄉的永靖社區，永靖是滿州最南邊的村落，位處墾丁國家公園著名景觀大尖山之北，與大尖山、門馬羅山遙相對望，境內自然人文資源豐厚，周遭有七孔瀑布、海角七號茂伯的家、夫妻樹草原景觀、農村生活景觀等，同時也是暢遊半島的交通要紐。

墾管處表示，活動將由墾管處輔導培訓的永靖社區解說員，帶領遊客走訪郵差於永靖山林田野上送信的沿途景觀，登上山坡頂端，在視野開闊的草生地上聆聽夫妻樹傳說的同時，遙望遠處的大尖山、石牛山、門馬羅山、老佛山及社區村落，沿途以草生地為主，當中有不少野生番石榴，果熟香味令人流連忘返。

途中，遊客還有可能遇見成群的牛，漫步在草原中低頭食草，看著牛背鷺與牛群共生的畫面，讓人備覺溫馨，而途中透過解說員的導覽解說，更能深度體驗滿州的自然與人文生態之美。

墾管處強調，遊客最後還能在吟唱永靖歌謠、與品嘗充滿手作溫度的茶點中感受到鄉村的簡單快樂與在地人的熱情，屆時就寫一封信，讓山景將此次的回憶寄送回家。

(中國時報)