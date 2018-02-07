北水南調 頂山腳加壓站啟用

2018年02月07日 04:10 中國時報 賴佑維 、 陳育賢 ／綜合報導 ／綜合報導

「用水調度更靈活！」台灣自來水公司「頂山腳加壓站」6日通水，新北市板新淨水廠原先供水給板橋、新莊地區，透過加壓站後，改供水給大桃園地區，每天可以提供40萬噸自來水，解決桃園市民對水源需求，還有餘裕供給新竹地區。

台水公司表示，2004年艾利颱風帶來超大雨量，導致石門水庫嚴重淤積，還讓石門水庫原水濁度飆高，導致桃園停水18天。為此政府推動「石門水庫及其集水區整治計畫─穩定供水設施及幹管改善工程」，其中分項計畫「板新大漢溪水源南調支援桃園計畫」，就是希望穩定桃園地區供水。頂山腳加壓站啟用後，板新淨水場就能將自來水送往桃園地區。

原先石門水庫供水給板新淨水場等5個淨水場，板新淨水場再供水給板橋、新莊，頂山腳加壓站工程，則是讓板新水場的自來水能夠供水給大桃園地區。行政院長賴清德表示，這項工程搭配雙北引進翡翠水庫用水，讓石門水庫水源可以留給桃園地區使用，1天約可增加51萬噸的水量。另外北水南調桃園後，將有餘裕可支援新竹地區需求，同步滿足新竹地區未來發展。

賴清德昨也赴台鐵新竹車站剪綵，笑言總召柯建銘說他的到來深具意義，他回過神才了解，原來重要意義是他要來兌現50億經費，重申新竹大車站計畫與輕軌計畫都是真的。

新竹市長林智堅則表示，新竹車站1913年啟用，每天4萬3000人次進出，是全台現役最古老、最有溫度的火車站，上任後啟動改造3部曲，讓站前站後設施彷彿1座城市公共藝術，目前剩最後一部曲「新竹大車站計畫」，將設置跨站平台，打造成具民生消費、休閒娛樂、藝文展演等功能的大車站。

(中國時報)