高雄草地音樂會 裴宰徹獻唱

2018年02月07日 04:10 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

被美國時代雜誌譽為「百年一遇的好聲音」的韓國知名男高音裴宰徹，罹患甲狀腺癌面臨生命與唱歌的殘酷抉擇，最後竟奇蹟般的失聲又復聲並再登上舞台重新高歌，傳奇故事被拍成電影《上帝的男高音》。今年，他受邀參加高雄春天藝術節草地音樂會演出，見證奇蹟。

正值歌唱事業高峰之際罹癌，裴宰徹從雲端跌至谷地，雖經聲帶重建手術重獲「新聲」，但失去左肺功能，各界認為不可能再重登舞台，肺葉功能卻又自動恢復達80％，讓他得以重登舞台。

裴宰徹將這段奇妙的生命歷程寫成書，後來被拍成電影《上帝的男高音》，激勵許多生命挫折的人心。

文化局表示，這是裴宰徹第一次到台灣大型公開演出，現場演唱「奇異恩典（Amazing Grace）」、「與你同行（Con te partiro）」、「你鼓舞了我（You raise me up）」等膾炙人口的神奇恩典名曲，讓觀眾場見證他驚人的再生意志與重生後的上帝之聲，也期盼能激勵鼓舞許多歷經傷痛在放棄邊緣的人心。

裴宰徹將參加「嘸放手」228紀念草地音樂會演出，結合多位中外歌者及楊智欽指揮高雄市交響樂團，2月27日晚間7點在高美館草坡現場演出多首經典曲目；音樂會即日起開放民眾索票，每人限索2張、索完為止，憑票進場。

(中國時報)