高市議長攻防戰 藍綠都採過半提名

2018年02月07日 04:10 中國時報 李義 ／高雄報導 本報訊 ／高雄報導 本報訊

民進黨高市黨部決議下屆議員提名過半的37席，全力保衛議長寶座，7日可望獲黨中央核可；國民黨高市黨部目前也傾向採聯合泛藍友軍合作的實質過半提名模式，要強攻奪回議事槌。

高雄市議會66席，目前綠營有37席、藍營26席、親民黨1席、無黨籍2席；本屆增額提名38席，結果攻下過半席次，把議長康裕成送上議長寶座，達成府會完全執政目標。

民進黨市黨部執委會日前討論分析各選區藍綠現況及小綠競爭後，下屆提名採務實穩紮穩打作法，減少的2席分別是三民區由5席降為4席，旗津鼓山鹽埕區從3席減為2席。

市黨部表示，黨中央雖要求以現有席次為提名標準，但高雄本屆提名已是極大化，今年小綠提名又來勢洶洶，所以執委會決議穩健提名原則。

國民黨席次雖未過半，但不少選區的落選頭皆是黨提名，因而傾向在左營楠梓、岡山、鳳山、前鎮小港4個選區採「N+1」提名，另於前金新興苓雅區與林園大寮區強攻婦女保障席次。

市黨部表示，現有26席黨籍議員，再加上述6個選區增加共6席，提名達32席，老幹新枝搭配，再加上親民黨及無黨籍友軍，泛藍總席次也將是實質過半，目標就是要奪回失去的議長寶座。

藍綠陣營皆認為，左楠區、鳳山區、鎮港區及前金苓區、林大區的婦女保障名額，競爭會特別激烈，將是今年議員選舉的一級戰區。

本報訊

2018.2.6高雄市▲藍綠陣營都採實質過半提名策略，要搶攻議長。圖為本屆議長選舉。（資料照片）

(中國時報)