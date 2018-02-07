凍壞了 菜價恐一路漲到過年

陽明山竹子湖的白色海芋，喜歡冷涼多雨耐低溫，幸好此波寒流竹子湖地區沒有積雪，預估海芋花季在三、四月可如期舉行。（台北市觀傳局提供）

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中國時報
／台北報導
受寒害和連續下雨的影響，導致蔬菜到貨量減少，又適逢春節前一周的需求旺季，讓菜價狂飆，圖為果菜批發市場攤商情況。（本報資料照片）

寒流威力強大各地低溫持續，因低溫寒害致農作物凍傷受損，下周就是農曆春節，年節蔬果首當其衝價格恐看漲；另外春節想要賞花的民眾，竹子湖地區躲過降雪，花農預估海芋開花不會受影響，而原本提早開放的櫻花則受雨水影響，預估農曆春節期間正好盛開。

年前還會再漲1至2成

根據台北農產運銷公司資料，台北市蔬菜到貨量約1800噸，進貨量減少，各菜種行情漲多跌少，總平均菜價來到一公斤25.5元，較4日休市前21.61元漲了近4塊，像是大白菜到貨量約127噸，價格上漲4元，萵苣菜到貨量約53噸，價格上漲7元，不過價格仍屬平穩，實際農損還要等到寒流過後才會比較明顯。

其中，高麗菜儘管目前一斤僅約16元，但今年高麗菜及包心白菜等產量就比去年少，又遇寒害加上年節買氣，菜販表示接下來直到過年前價格勢必只漲不跌，預計還會漲1至2成。

另外水果價格則明顯，因水果都已經成熟等待年節再採收，寒流一來蔬果受損影響出貨量，目前一般等級的蓮霧一斤約100元、蜜棗一斤300元，攤商預估接下來每斤至少會有30到40元的漲幅。

陽明山櫻花趕上春節

而花季部分，陽明山竹子湖的白色海芋，喜歡冷涼多雨耐低溫，幸好此波寒流竹子湖地區沒有積雪，預估海芋花季可在3、4月可如期舉行。而今年陽明山仰德大道的山櫻花較去年早盛開，原預估花季會提早一個月，受到這波寒流影響，花季不會提早太多，正好在農曆春節期間盛開。

(中國時報)

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