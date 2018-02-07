NO.1新北汙水接管84.3萬戶

2018年02月07日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新北市公共汙水下水道接管率，升格7年從36.1％成長到54.6％，增加幅度約2成，位居全國之冠，不過，汙水下水道接管普及率仍存在區域極端差異，普及率最高的蘆洲區已達97.38％，不遠處的泰山區卻是掛蛋，新北市水利局解釋，泰山區已納入內政部營建署汙水下水道第五期建設計畫，後續將依計畫辦理接管。

接管率7年增至54.6％

水利局指出，新北市汙水下水道接管普及率從2010年的36.1％，至去年底成長至54.6％，累計接管戶數由35萬1745戶成長至84萬3843戶，成長速度及接管戶數為六都之冠，更是全國第一，至2018年底，總計投入汙水處理建設費用約273.5億。

不過，水利局統計資料中，公共汙水下水道普及率前三名分別為蘆洲區（97.38％）、林口區（93.95％），三重區（92.82％），倒數前三名則為泰山區（0％）、鶯歌區（0.82％）、樹林區（16.21％），區域接管率差異極大。

水利局汙水下水道計畫科長余明松解釋，都市計畫區人口稠密，施工過程易造成交通衝擊及民怨，需與民眾進行溝通協調，因此採取分區分期施工，目前鶯歌、泰山等接管普及率偏低區域，至於人口稠密區的雙和，皆已開始著手接管計畫。

蘆洲逾97％ 泰山掛蛋

其中，泰山區已納入內政部營建署汙水下水道第五期建設計畫的新辦系統，預期在2020年以前完成辦理建設，總經費約15.53億。

此外，市府於活動中心、公園建置的公廁，汙水下水道接管率目前約達35％，多數公廁至今仍仰賴區公所設置的汙水處理設施，水利局預計2年內斥資2億元，將現有汙水下水道網絡可及的190處公廁全數接管。

水利局表示，隨著汙水下水道用戶接管數增加，新北市河川水質多年來已明顯改善，用戶接管後也同時整頓違建橫生亂象，打通的後巷空間可作為市民的休閒廊道，提升整體生活環境品質。

(中國時報)