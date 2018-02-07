降雪3天 太平山破25年紀錄

宜蘭縣太平山連降3天雪，6日雪雖然停歇，但山上積雪仍有約30公分厚，這2、3天還有機會看到雪。（羅東林管處提供）

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中國時報
／宜蘭報導

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區從3日開始降雪，直到5日晚間才停歇，6日一早太平山莊積雪達30公分厚，羅東林管處指出，太平山連續降3天雪破了25年來的紀錄，雪量與2年前的霸王級寒流相比是不相上下！

翠峰湖林道 賞雪絕景

太平山從3日凌晨3時降雪，直到5日晚間停歇，昨太平山雖然沒降雪，但由於3天斷斷續續的雪勢，讓海拔約2000公尺的太平山積雪達30公分厚，部分地區甚至可達50公分。

羅東林管處太平山莊經理賴俊仁表示，在山莊服務達25年的老員工說，太平山連續降3天雪，是25年來降雪維持時間最久的一次，原因是溫度、水氣條件都足夠，但昨清晨溫度也有零下3度至零下4度，因為水氣不足才沒降雪。

賴俊仁說，此次降雪量「跟2年前霸王級寒流有得比！」霸王級寒流在海拔400、500公尺就降雪，此次雪線是900公尺，但下的時間比霸王級寒流來得長，因此論積雪程度可說是不相上下。

可加裝鞋釘 避免滑倒

賴俊仁表示，未來是否降雪仍要看天候條件，如未降雪，由於溫度仍低，預估2、3天上山還能看到雪；翠峰湖林道有開放遊客步行進入，林道積雪厚也沒經過人為剷除，如果上山可推薦至林道賞雪。

但因為連日低溫又降雪，使得路面結冰紮實，林管處呼籲，民眾開車上山務必遵守管制與裝雪鏈，如上山建議鞋子可加裝鞋釘，以免走路打滑發生危險。

賴俊仁提醒，海拔1480公尺的宜專1線14.5K以上，為了安全不建議遊客上山進入管制點，如果一定要上山車輛必須加裝雪鏈，遊樂區除翠峰山屋外其餘正常營運，但不提供住宿。

(中國時報)

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