勇消家屬靜坐 給鄭軟釘子

2018年02月07日 04:10 中國時報 葉臻 、 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

公懲會日前對新屋大火案指揮官湯佳興祭出記過處分，罹難者家屬仍不滿，6日頂著只有9度的低溫在桃園市府前靜坐，要求面見桃園市長鄭文燦，鄭一度邀請家屬上樓會談，但家屬希望他公開簽承諾書，雙方沒有共識，家屬直至入夜仍持續靜坐。

盼求真相 建紀念碑

罹難勇消陳鳳翔的妻子、父親陳義賢和張桂彰的姊姊等家屬，6日上午在市府前靜坐抗議，陳義賢說，他們只想要一個真相的承認、坦白，針對疏失檢討、案情說明，並加速建立紀念碑。

消防員工作權益促進會表示，桃市府與消防局面對疏失，只是一再強調消防設備等改善作為，要家屬靜候司法調查和公懲會結果，對家屬而言並不足夠，要求市長鄭文燦承諾在公開場所設置新屋大火事件紀念碑，載明事件緣由、殉職者名單，並對大火疏失道歉，碑文內容和設置地點，由桃市府與家屬、消防員工作權益促進會召開會議推動。

「少部分外力團體提供錯誤資訊令人遺憾」，桃園市長鄭文燦表示，新屋事件入祀忠烈祠已完成，司法調查雖地檢署不起訴，但市府仍把全部資料再次移請桃檢調查，所有紀錄都是直接函送、所有訴求都是正面回應。

鄭斥責外力團體錯誤

當時倖存、被停職的5名基層消防員，1名因被停職、回南部務農，1名則和太太在桃園賣紅茶維生，附近分隊也時常幫忙湊杯替他衝業績，倖存的消防員表示，身為救災者意外發生沒有人願意，「活下來的人並沒有比較好過！」

桃園市消防局則表示，對於同仁殉職要查清真相、釐清責任，縱然檢察官不起訴，也一樣會追查真相，外力團體一再扭曲事實令人遺憾，針對設立紀念碑悼念殉職同仁也已在進行中，最快2周內就會完成發包。

(中國時報)