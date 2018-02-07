市府施鐵腕 斷日租套房水電

觀旅局針對同一經營者，於同一地點經營日租套房被查獲，並裁處2次者；除裁處罰鍰外，並強制斷水電。（陳世宗翻攝）

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中國時報
／台中報導

春節是旅遊住宿旺季，台中市觀光旅遊局率全國之先，針對日租套房累犯施鐵腕，1日針對西屯區逢甲頑皮館日租套房強制斷水斷電，目前已有3家遭斷水斷電。觀旅局長陳盛山說，網路標榜CP值超高「民宿」，實際是經營日租套房的非法旅館，千萬不要入住。

日租套房皆非法旅館

觀旅局統計，台中日租套房多集中逢甲及一中街商圈周邊，為維護民眾全安，市府加強稽查，自104年至106年底止，共稽查日租套房568家次，查獲違法經營事證169件、違法刊登旅宿廣告63件，均依法裁罰及勒令歇業。

陳盛山表示，依據發展觀光條例規定，日租套房就是非法旅館，常假藉「溫馨套房」、「旅店」、「客棧」或「民宿」等名義在網站宣傳；未經觀光、消防、建管、衛生與警察等單位審核，並無投保公共意外責任險，且逃漏稅。

業者通常透過國內外旅宿媒介平台於網路刊登營業訊息廣告，透過手機或媒介業者與旅客連繫交易，規避查緝；因無實體往來交易憑證，旅客亦不知實際經營者姓名，如發生意外，恐求償無門。

陳盛山說，凡同一經營者於同一地點經營日租套房被查獲，並裁處2次者，依規罰鍰外，並強制斷水斷電；西屯區西安街76巷弄內，日租套房「逢甲頑皮館」已被裁罰2次並勒令停業，業者繼續違規，市府執行斷水斷電。

籲民眾慎選合法旅宿

觀旅局強調，民眾可利用台灣旅宿網查詢，也可向該局詢問，或投宿前查看業者是否有懸掛「旅館業登記證」、「民宿登記證」及專用標識牌，千萬不可入住日租套房，確保自身權益與安全。

(中國時報)

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