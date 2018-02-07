免費專車遊彰化 還可摸大獎

彰化市公所初三初四兩天除安排每15分鐘發車的免費專車暢遊全市5大觀光軸線，還有「舊城小吃大」美食饗樂，只要到小吃、名產店消費並以手機集點就能抽大獎，邀請全國民眾新春期間到彰化市遊玩，吃透透、買透透。（謝瓊雲攝）

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中國時報
／彰化報導

春節年假何處去？彰化市公所推出「春節行樂趣、遊玩彰好運」活動，彰化市長邱建富6日宣布，全國民眾來彰化賞古蹟、嘗美食、選購伴手禮，除有免費專車載民眾免費暢遊，還可集點參加摸彩，大獎有手機、平板和住宿券，歡迎大家一起來彰化走春。

欣賞古蹟 品嘗美食

市公所6日在介壽藝文館舉行宣傳，由多家知名在地美食小吃業者輪流上菜，包含咖啡、肉圓、爌肉飯等，還有古早味蛋糕、麻糬和桂圓蛋糕等多家特色名產美食伴手禮，現場香味四溢。

邱建富表示，彰化市擁有全台碩果僅存的扇形車庫，即使鐵路高架化後仍將與縣府合作原地保存全力活化，未來仍將繼續動態展示骨董級蒸氣火車頭，不只是國定古蹟，也是珍貴的世界遺產。

5大觀光軸線 玩透透

邱建富說，新春期間推出免費專車暢遊全市5大觀光軸線，由於去年班班客滿，最後還緊急增開加班車因應，顯見來彰化市走春的遊客數明顯成長，今年初三、初四2天，每15分鐘就有1班車發車，不論參拜古蹟寺廟、或漫步八卦山步道，要讓全國遊客來到彰化市吃透透、玩透透。

市公所城市暨觀光發展課指出，18、19日2天，免費專車分為舊城線，途經天空步道、美學館和南瑤宮；另外139線沿途停靠禾家牧場、日月山景和孔廟。兩路線皆從彰化火車站發車，發車前30分鐘發號碼牌登記。

另外，15日至28日間，凡到彰化市指定店家消費即可以手機蓋章，集滿3點就可參加「舊城小吃大美食饗樂」摸彩，大獎包括iPhone8手機、平板電腦和雙人住宿券等。

(中國時報)

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