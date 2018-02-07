捷運連通道權利金 最多漲2成

未來聯通道權利金，將從過去依人潮集中度，改以運量數據取代。（柯伶穎攝）

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中國時報
／台北報導

台北市捷運連通道權利金要調整，台北市市政會議通過修正「台北市大眾捷運系統與地下街設施連通建築物收費辦法」，未來連通道權利金，將從過去依人潮集中度，改以運量數據取代，權利金最多提高2成。

目前有商家申請聯通道相連的捷運站有台北車站、市政府站、忠孝復興站、南港軟體園區站、新埔站、亞東醫院站六站。台北市政府6日市政會議通過，修正商家申請設置連通道收費辦法，並生效實施，新簽約的商家須配合新的收費辦法。

捷運局綜合規劃處課長黃亞誠表示，捷運站與周邊建築設置連通道已行之有年，因捷運系統分階段建置，初期路網尚未成形，所以以出入口多寡認定人潮集中程度，也就是依捷運出口站數量計算權利金。惟此計算方式對於連通後及其周遭商圈人潮效益的變化，無法適度的反應。

現在因捷運系統建置完成，路網也成形，聯通道出口也都固定了。黃亞誠說，連通效益將採運量數據衡量，也就是三年簽一次約這段期間內，「運量增加，下次簽約時將提高權利金；若運量減少，簽約時會調降。」而提高權利金部分有設定最高提升2成，意即捷運站運量超出2成，權利金至多調整2成。

黃亞誠解釋，對捷運公司來說，運量都是預估越來越多，粗估權利金都會有微幅調漲，因此限制天花板最多漲兩成，不過因簽約日期不同，而目前僅有台北車站因疏散轉運人潮，人潮減少，權利金費用預估會合理下降。

(中國時報)

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