寒流發威 金山、萬里泡湯人潮增3成

寒流來襲，不少人愛泡溫泉，帶動金山、萬里溫泉區泡湯人潮增加3成。（林縉明翻攝）

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中國時報
／新北報導

天氣冷颼颼，金山、萬里溫泉區湧現久違人潮，溫泉業者指出，連日低溫泡湯人潮至少增加3成，尤其假日遊客絡繹不絕。新北市觀光局旅遊局提醒，遊客選擇泡湯業者前，應確認是否掛有合法「溫泉標章」，確保泡湯安全。

寒流發威，北海岸地區連日低溫下探10度，帶動金山、萬里溫泉區泡湯人潮，不論泡湯、餐廳、飯店等業者，人潮比起先前增加2至3成，不少業者樂得發寒冬財。

舊金山總督溫泉會館總經理鄭惠啟指出，一般泡湯旺季從10月至隔年3月，今年受到氣候暖化影響，11、12月還高溫炎熱，泡湯人潮稀稀落落，好在近日天氣轉涼，人潮逐漸回流，預計這波人潮會延續到春節後。

不僅泡湯業者遊客數明顯增加，連免費公共溫泉浴室人潮也不斷，其中，靠近老街的金包里公共溫泉浴室最熱門，遊客、居民都來泡湯取暖；擁有黃金湯的磺港公共溫泉浴室，有室內大眾男女裸湯及戶外泡腳池，是金山區5間免費公共溫泉浴室中唯一有泡腳池處，許多國外遊客慕名而來。

民眾享受泡湯之餘，應挑選有合法「溫泉標章」業者，新北市觀光局統計，新北市應取得溫泉標章業者共64家，目前僅剩7家未取得，範圍涵蓋金山、萬里及烏來等地，其中1家業者正在辦理相關程序，合格率近9成。

觀光旅遊局表示，溫泉法上路後，市府積極輔導業者取得溫泉標章，從過去不到10家領有溫泉標章，到現在近9成業者都已取得，剩餘部分大多因建照、水權等因素仍卡關，後續將列為重點輔導，盡快協助業者取得溫泉標章，確保民眾泡湯環境安全。

(中國時報)

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