陳文昌獲民進黨提名 黃錫墉仍要選

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中國時報
／宜蘭報導

民進黨宜蘭縣三星鄉議員初選之爭，因引發民調爭議，以致綠營議員全數暫緩提名，6日民進黨宜蘭縣黨部召開臨時執委會，敲定議員提名名單，三星鄉民調勝選的現任議長陳文昌獲得提名，民調落敗的鄉長黃錫墉認為黨部強渡關山，他還說，議員選舉「我應該會選。」

民進黨提名縣議員有宜蘭市游國良、吳福田、黃福生、林麗，頭城鎮林金龍，員山鄉陳俊宇，羅東鎮謝家倫、劉添梧、黃素琴，三星鄉陳文昌，五結鄉簡松樹、陳啟生，冬山鄉張秋明、張建成、許美素，蘇澳鎮邱嘉進、吳淑貞等17席。

民進黨宜蘭縣黨部指出，鄉鎮市長提名部分懸缺有壯圍鄉長、五結鄉長、羅東鎮長，縣議員是壯圍、礁溪各缺一席；另外各鄉鎮市代表部份仍有缺，黨部會徵召徵詢，希望在今年3月排出優秀的提名陣容。

至於三星鄉縣議員提名，縣黨部認為，黃錫墉已向地檢署提出告訴，為尊重司法調查權，黨部停止原定的調查作業，交由司法程序辦理，但黨部還是得依黨內初選機制提名，倘未來司法判決確認有違反選罷法之事實，縣黨部將再作撤銷提名處分。

黃錫墉表示，黨部的處理在他意料之中，「就是要闖關提名陳文昌。」

黃錫墉認為，如此反而給他參選的正當性，如今在宜蘭縣的氛圍，獲得民進黨提名已不是穩上的金字招牌，當選議員與否已經不重要，但他必須堅持民主價值，年底的議員選舉「我應該會選。」

對於黨部確定提名，陳文昌表示，尊重黨部，會繼續努力為鄉親打拚。至於黃錫墉可能參選議員，陳文昌說，這是黃錫墉的權利，會尊重。

(中國時報)

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