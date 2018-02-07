台中有愛行膳箱 助邊緣戶過好年

2018年02月07日 04:10 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

「台中有愛－行膳箱過好年」活動6日登場，200份愛心物資分送給大雅區弱勢戶，包括時令蔬果、香腸、醬油等健康食材，讓邊緣戶家庭在除夕夜一起團圓慶祝，更能擁有豐盛又健康的一餐。

為協助邊緣戶民眾安心過年，台中市府民政局、社會局與台灣公益CEO協會，於大雅區公所合作舉行「107年台中有愛－行膳箱．溫暖安心過好年」活動，由聚陽文教基金會與大雅區永興宮贊助捐贈「行膳箱」。

民政局長周永鴻、社會局副局長陳仲良現場共同發送蔬果、香腸、醬油等愛心物資，受惠的200邊緣戶顯得相當開心。周永鴻表示，邊緣戶容易被忽視，因條件不符無法成為低收或中低收入戶，往往缺乏政府及民間團體資源的挹注。

周永鴻強調，此次特別運用里鄰系統，請里長提供相關邊緣戶名單，作為發送對象，希望能拋磚引玉，吸引更多社會大眾、民間慈善組織及非營利組織加入愛心行列，讓更多民眾在寒冬中感受到溫暖。

民政局指出，「行膳箱」由台灣公益CEO協會於2015年發起的公益活動，使用友善土地且用心耕作的農友產品，讓大家吃的安全與安心。行膳箱內包含10樣時令安全蔬果、香腸、人蔘雞湯、茶鴨、莿桐好米、油品、醬油等，讓邊緣戶家庭除夕夜能開心一起慶團圓。

(中國時報)