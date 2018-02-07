台中有愛行膳箱 助邊緣戶過好年

「台中有愛－行膳箱」活動，由民政局長周永鴻（左三）將愛心物資送給老伯。 （陳淑娥攝）

友善列印
中國時報
／台中報導

「台中有愛－行膳箱過好年」活動6日登場，200份愛心物資分送給大雅區弱勢戶，包括時令蔬果、香腸、醬油等健康食材，讓邊緣戶家庭在除夕夜一起團圓慶祝，更能擁有豐盛又健康的一餐。

為協助邊緣戶民眾安心過年，台中市府民政局、社會局與台灣公益CEO協會，於大雅區公所合作舉行「107年台中有愛－行膳箱．溫暖安心過好年」活動，由聚陽文教基金會與大雅區永興宮贊助捐贈「行膳箱」。

民政局長周永鴻、社會局副局長陳仲良現場共同發送蔬果、香腸、醬油等愛心物資，受惠的200邊緣戶顯得相當開心。周永鴻表示，邊緣戶容易被忽視，因條件不符無法成為低收或中低收入戶，往往缺乏政府及民間團體資源的挹注。

周永鴻強調，此次特別運用里鄰系統，請里長提供相關邊緣戶名單，作為發送對象，希望能拋磚引玉，吸引更多社會大眾、民間慈善組織及非營利組織加入愛心行列，讓更多民眾在寒冬中感受到溫暖。

民政局指出，「行膳箱」由台灣公益CEO協會於2015年發起的公益活動，使用友善土地且用心耕作的農友產品，讓大家吃的安全與安心。行膳箱內包含10樣時令安全蔬果、香腸、人蔘雞湯、茶鴨、莿桐好米、油品、醬油等，讓邊緣戶家庭除夕夜能開心一起慶團圓。

(中國時報)

雪中勘災 尖石鄉長砸傷腳 柚皮甘、芭樂甘 滯銷農產變雙寶

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。