祖師廟神豬祭 特等獎1487斤

2018年02月07日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

一年一度的三峽清水祖師廟神豬祭，今年由第二股「大集姓」輪值爐主並有10頭神豬參賽，廟方6日公佈由三峽溪北里張清富所飼養的1487斤神豬獲得特等獎，大年初二將運回溪北里住處公開展示。

三峽祖師廟神豬祭源起於先民在三鶯與桃園大溪屯墾時，常遭野獸及原住民攻擊，才會殺豬祭山神，後與祖師爺正月初六誕辰結合而成為今日的神豬祭。

神豬祭由在地七股姓（劉姓、大集姓、陳姓、林姓、中庄集姓、李姓、王姓）輪值祭祀，今年第二股「大集姓」輪值爐主，有10頭神豬參賽，經過連續3天過磅，祖師廟6日公佈由張清富所飼養的1487斤神豬獲得特等獎。

張清富說，先前廟方人員曾經查看過報名的10隻神豬狀況，原本眾人一致認為，另頭神豬體型、骨格較有冠軍相，沒想到最後半個月情勢逆轉，原本眾人眼中的特等神豬食量減少，飼主也沒有強行灌食，才讓他的神豬以1487斤、15台斤之差，勇奪特等獎。

張清富表示，因感念祖師爺保佑讓他家庭和諧、工作順利，去年發願要養神豬奉獻給祖師爺，沒想到冥冥中果然獲得祖師爺賜福，第一年參賽就抱回特等獎。

廟方表示，神豬祭典是地方重要信仰活動，不會停辦，今年仍將依例給予獲獎神豬金牌、紗燈及獎狀，但廟方也意識到保護動物的重要，將持續呼籲參賽者勿採用非人道灌食。

(中國時報)