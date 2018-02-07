鐵窗苦讀8年半 受刑人空大畢業

2018年02月07日 04:10 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

人生無法重來，但可以重新出發！43歲江姓收容人，為報答母親的不離不棄，重拾書本洗心革面，花8年6個月完成空中大學學業，彰化監獄6日舉辦春節懇親會，還破天荒與空中大學為他舉行畢業典禮，

授給學士學位。他說，最想回家陪母親，也希望自己的故事能鼓勵所有「同學」。

彰化監獄懇親活動，有375名收容人與673名親屬面對面享受天倫，空中大學畢業典禮則是破天荒的第1次，江姓收容人是唯一畢業生。他戴上學士帽，從副校長劉仲容手中接下學士學位證書，彰化地檢署檢察長黃玉垣、典獄長黃坤前等都做見證。

黃坤前表示，彰化監獄於2001年9月1日開辦空中大學進修學分班，17年來，江姓收容人是第1位完成128個學分的收容人，他也是家中第1位大學生。

江姓收容人說，9年多前因毒品案再犯被判19年6個月重刑，入監後，媽媽始終沒放棄，所以決定重新做人。8年多前報名參加空大「生活科學系」，每天認真念書，也為考驗自己，8年多來的心得，就是「要把握當下，做好事情」 。

他表示，預計要2019年才能申請假釋，屆時如順利回到社會，最想找個「居家照護員」工作，同時陪伴母親。或許冥冥中有助力，黃坤前說，彰監預計今年4月就將開辦居家照護班，江姓收容人可以第1個報名。

懇親會中，有坐著輪椅的年邁父母探望兒子，也有襁褓中的小孩看父親，更有夫妻重逢雙手緊握的熱絡，處處是溫馨。

(中國時報)