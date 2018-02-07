新化年貨大街 濃濃在地風

友善列印
中國時報
╱台南報導

2018新化年貨大街來了，邁入第7年的台南新化年貨大街，將於9日到14日在新化老街隆重登場，從2012年開辦迄今，業績從1400萬元成長到2100萬元，今年包括南北貨、伴手禮、美食小吃、年節百貨等共計143個攤位，商店街自主招商超過5成，老街商圈特色凸顯，精采可期。

新化區公所指出，為了讓年貨大街更具多元化，主辦單位導入公民審議的精神，邀集老街商圈的店家、新化社區營造協會、大目降文化園區周邊店家及新化高中的學生共同討論，希望市集更帶有地方文化風情特色。

台南市代理市長李孟諺6日到場參與造勢活動，他說年貨大街攤商齊全，讓民眾能一次買足，品質又有保證，可以安心採買，他也推薦民眾可順便遊賞新化的街役場、虎頭埤、楊逵文學館等，提前來走春。

除了延續傳統，畫設南北貨及伴手禮特區、台南美食、年節百貨區外，今年更結合在地3年一科的大目降民俗十八嬈活動，由朝天宮等9大廟宇設置燈籠祈福專區，營造出濃濃的年節氣氛，加上大目降文化園區日式風格建築，內容相當豐富。今年新化年貨大街除了購物外，延續往年的摸彩活動，消費就可領取刮刮卡，還有大型抽獎活動，獎項包括電動自行車、智慧型手機、虎頭埤一泊二食套票等，消費滿額還可兌換文創紀念品。

(中國時報)

鐵窗苦讀8年半 受刑人空大畢業 旗山車站收門票 居民憂流失遊客

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。