新化年貨大街 濃濃在地風

2018年02月07日 04:10 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

2018新化年貨大街來了，邁入第7年的台南新化年貨大街，將於9日到14日在新化老街隆重登場，從2012年開辦迄今，業績從1400萬元成長到2100萬元，今年包括南北貨、伴手禮、美食小吃、年節百貨等共計143個攤位，商店街自主招商超過5成，老街商圈特色凸顯，精采可期。

新化區公所指出，為了讓年貨大街更具多元化，主辦單位導入公民審議的精神，邀集老街商圈的店家、新化社區營造協會、大目降文化園區周邊店家及新化高中的學生共同討論，希望市集更帶有地方文化風情特色。

台南市代理市長李孟諺6日到場參與造勢活動，他說年貨大街攤商齊全，讓民眾能一次買足，品質又有保證，可以安心採買，他也推薦民眾可順便遊賞新化的街役場、虎頭埤、楊逵文學館等，提前來走春。

除了延續傳統，畫設南北貨及伴手禮特區、台南美食、年節百貨區外，今年更結合在地3年一科的大目降民俗十八嬈活動，由朝天宮等9大廟宇設置燈籠祈福專區，營造出濃濃的年節氣氛，加上大目降文化園區日式風格建築，內容相當豐富。今年新化年貨大街除了購物外，延續往年的摸彩活動，消費就可領取刮刮卡，還有大型抽獎活動，獎項包括電動自行車、智慧型手機、虎頭埤一泊二食套票等，消費滿額還可兌換文創紀念品。

(中國時報)