屋主釋善意 文萌樓修復有望

2018年02月07日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

市定古蹟文萌樓年久失修，屋況毀損嚴重，曾遭北市府2度開罰，去年底北市文化局下通牒，要求屋主再不改善就代行，甚至考慮價購收歸市有。此舉讓屋主態度大轉變，限期內改善缺失，還找來建築師助陣，承諾3月底提送修復再利用計畫，核定後90天內動工，進度飛快，讓延宕多年的古蹟修復出現曙光。

林姓屋主7年前買下文萌樓，長年未妥善管理維護，去年中文資委員現勘，驚覺屋況愈來愈糟，文化局限期改善，但屋主仍無作為，雙方一度協議價購，卻因價購金額談不攏破局。

文化局去年12月底針對7項缺失複查，發現屋主一改過去消極態度，已進行部分改善措施，文資委員決定再給2周時間，事後屋主也確實執行，在限期內提出管理維護計畫，還找來擅長修復古蹟的建築師呂大吉助陣，針對後續修復再利用訂出具體時程，充分展現誠意。

文化局副局長田瑋說，日前已收到屋主承諾書，並經過法院公證，對方允諾將來會全額修復古蹟，預計3月底前可提出修復再利用計畫，經市府審查後，90天內就可動工修繕，時程比市府預期的還要快。不過文化局要求，動工修復前仍須先做短期的開放展示，期限訂在3月12日，就看屋主能否做到。

負責該案的建築師呂大吉透露，去年底屋主請他幫忙，釋出修復古蹟的善意，他評估全棟修復約1000多萬，屋主也承諾會負擔。

(中國時報)