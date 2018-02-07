蘇花改超速開罰 一天123件

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中國時報
／宜蘭報導

蘇花改蘇澳至東澳段5日開通，6日公路總局第四區養護工程處統計，車流量以5日下午4時至5時最高，不過，蘇花改限速40到60公里，蘇澳警方統計，從5日開通至6日下午3時，蘇澳至東澳段南北向違規超速共123件，可處1200至2400元罰鍰。

蘇花改蘇澳至東澳段是周一開通，雖然非假日，但開通首日吸引不少人排隊進入，排隊車陣約半小時紓解，開通後1小時車流量最高，北上每小時達780輛次，南下710輛次，首日北上蘇澳車流量有3786輛次，南下花蓮方向有3869輛次。

四工處估計，用路人平均時速都維持在45公里以上，車流順暢，但隧道兩端限速40公里，有不少人不熟悉而超速。在東澳隧道南、北向的測速照片桿在南下測得有74件超速，北上有49件，另統計至下午3時，共有9部重機、2部機車、2輛大客車違規駛進蘇花改。

不過，但其中1輛「大客車」因車身過長，被交控人員認定非小型車，經警方了解後放行，另1輛大客車則是不知道目前限小型車通行而誤闖。

此外，5日晚間7時許有用路人北上蘇花改，經蘇花改蘇澳隧道北口後，疑因來不及轉彎，自撞蘇港路人行道路堤，車禍無人受傷。

四工處表示，蘇花改通車情況良好，讓民眾安全往來蘇澳至東澳間，但有用路人不熟悉管制違規，蘇澳至東澳段第一階段僅限小型車通行，四工處將會加強宣導。

(中國時報)

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