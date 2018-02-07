海事水產體驗中心 萬里國中揭牌

全台首座「海事水產類」體驗教育中心設置於萬里國中，6日揭牌儀式後，教育局長林奕華與學生一同體驗蒸汽船組引擎組裝課程。（林縉明攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

新北市教育局3年來設置12所「職業試探暨體驗教育中心」，其中，全台首座「海事水產類」體驗教育中心，規畫商船操作實務、漁業養殖食物等課程，6日在萬里國中揭牌，教育局長林奕華表示，今年預計再成立3所體驗教育中心，讓國中小生藉由探索提前為職涯規畫。

新北市推動職業教育向下扎根，把技職體驗課程向下延伸至國中小，2015年起成立不同職業類群試探暨體驗教育中心，像是米食、特殊教育等領域，提供學生在國中、小階段探索自己職業性向與興趣。

位於萬里國中全台首座「海事水產類」體驗教育中心，結合國立海洋大學師資與設備，安排船舶動力史特林引擎組、海上航行模擬、生活中水產等課程，帶領學生認識船舶種類、海圖判別、旗幟意義以及體驗一夜乾製作過程。

林奕華出席揭牌儀式後，在野柳國小5、6年級學生帶領下實際體驗課程，包括動手組裝蒸汽船史特林引擎、操作海上航行模擬器，看著學生動作熟練，面露自信笑容，讓林奕華讚不絕口。

林奕華表示，新北市臨海，海事從業人員培育相當重要，特別把萬里中心納入海事水產課程，希望能夠開發國中、小學生對海事相關職業興趣，未來能朝這方面發展，作為海事水產職業從業員培訓基地。

教育局計畫今年再成立3所「職業試探暨體驗教育中心，包括明志國中、福和國中、中正國中，屆時將開放全市國中小預約，於課餘或寒暑假期間舉辦育樂營，提供學生職業探索機會。

(中國時報)

清查空屋 閒置改徵非自住稅率 基隆花1435萬 改善消防通訊

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。