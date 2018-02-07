海事水產體驗中心 萬里國中揭牌

2018年02月07日 04:10 中國時報 林縉明 ／新北報導 ／新北報導

新北市教育局3年來設置12所「職業試探暨體驗教育中心」，其中，全台首座「海事水產類」體驗教育中心，規畫商船操作實務、漁業養殖食物等課程，6日在萬里國中揭牌，教育局長林奕華表示，今年預計再成立3所體驗教育中心，讓國中小生藉由探索提前為職涯規畫。

新北市推動職業教育向下扎根，把技職體驗課程向下延伸至國中小，2015年起成立不同職業類群試探暨體驗教育中心，像是米食、特殊教育等領域，提供學生在國中、小階段探索自己職業性向與興趣。

位於萬里國中全台首座「海事水產類」體驗教育中心，結合國立海洋大學師資與設備，安排船舶動力史特林引擎組、海上航行模擬、生活中水產等課程，帶領學生認識船舶種類、海圖判別、旗幟意義以及體驗一夜乾製作過程。

林奕華出席揭牌儀式後，在野柳國小5、6年級學生帶領下實際體驗課程，包括動手組裝蒸汽船史特林引擎、操作海上航行模擬器，看著學生動作熟練，面露自信笑容，讓林奕華讚不絕口。

林奕華表示，新北市臨海，海事從業人員培育相當重要，特別把萬里中心納入海事水產課程，希望能夠開發國中、小學生對海事相關職業興趣，未來能朝這方面發展，作為海事水產職業從業員培訓基地。

教育局計畫今年再成立3所「職業試探暨體驗教育中心，包括明志國中、福和國中、中正國中，屆時將開放全市國中小預約，於課餘或寒暑假期間舉辦育樂營，提供學生職業探索機會。

(中國時報)