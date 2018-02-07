單向融合通往心靈契合？

2018年02月07日 04:10 中國時報 洪奇昌

2月2日「中共中央對台工作會議」閉幕，將上任的政協主席汪洋強調「推動對台工作在新時代有新氣象、新作為」，要「不忘初心，牢記使命，以時不我待、只爭朝夕的精神狀態，貫徹落實好中央對台決策部署。」這是否意味3月「兩會」新的涉台班子到位後，北京對台工作將有新動作？

「只爭朝夕」語出1963年毛澤東「一萬年太久，只爭朝夕！」當時正值中蘇兩國交惡，蘇聯撤走大批援華專家，後人詮釋毛澤東當時的寓意是，「再大的困難我們也不怕，哪怕是一萬年也要搞下去，但是時不我待，我們要從現在開始爭分奪秒加快建設的步伐。」看來習近平大有和毛澤東比肩的氣魄，習要在新時代搞出一番新氣象、新作為。也因為「時不我待，只爭朝夕」，涉台人士自然要揣摩，是否北京打算在本世紀中葉實現中華民族偉大復興期間完成兩岸統一？如果兩岸政治僵局未解，和統無法在期限內實現，那麼武統是否變得可能？

相關爭論一直持續到中共中央對台工作會議前，1月中評社社長郭偉峰撰文主張，「和統」還是最佳方案但要附加「時間表」；去年10月社科院台研所前所長周志懷在一項研討會中表示，2016年民進黨重返執政後，大陸內部對「和統」或「武統」的爭辯短期內不會消失。

直到1月23日海協會副會長孫亞夫「對新時代堅持『和平統一、一國兩制』方針的新理解」一文「吹風」，對台工作要服從、服務於從全面小康到建成社會主義現代化強國的戰略安排，「武統、和統」或是「統一有無時間表」的爭辯才暫時止息。

孫亞夫的文章一方面再次對「武統論」消毒，「統一不能破壞民族復興的進程」，另一方面則是強調了戰略位階上「復興」優先於「統一」的主從關係，這也符合去年6月人民大學國關院副院長金燦榮的爆料，「習近平曾向國台辦表示，『民族復興』與『台灣回歸祖國』時間上不掛鉤。」那麼大陸對台具體措施要如何突出「時不我待，只爭朝夕」的精神呢？

可預期，除了堅定反獨、防獨外，未來大陸會更著重強調用「單邊化作為」來「促統」。汪洋講話中所揭櫫的政策如「積極擴大兩岸經濟文化交流合作，持續深化兩岸經濟社會融合發展，逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等的待遇，推動兩岸同胞共同弘揚中華文化，促進心靈契合。」在具體操作上將如周志懷所言，從「順勢而為」調整為「積極作為」。

「單邊化作為」講白話就是想做就做、不經協商。這是大陸在民進黨上台、兩岸政府間交流停滯後就使用的手段，從「卡式台胞證」等相關國民待遇，到近期「啟用M503航線」等措施，北京都跳過台灣官方，直接面對台灣社會爭取拉攏。

北京或許認為其「國家實力」、「經濟利益」有助於促使台灣政府為了「人民福祉」而讓步，但現況看來兩岸政府仍處於兩台卡車持續對撞的「膽小鬼賽局」，而且雙方都沒有調轉車頭的誘因。大陸官場向來講究學習領導人講話精神，但具體執行方式與效果往往耐人尋味。

北京或許要再想想，「單向融合」、「主動介入」、「積極作為」雖然可能加速推動一些惠台措施，但最終是否能讓兩岸走向心靈契合？

（作者為台灣產經建研社理事長）

(中國時報)