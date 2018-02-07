數位匯流終於開花結果

2018年02月07日 04:10 中國時報 李學文

若不從數位匯流的角度來審視，是不易了解CES 2018（國際消費電子展）的內涵。猶記2016被稱為VR元年，當時會場均是與VR相關的各種硬體或是平台的展示、娛樂體驗；2017年拜精靈寶可夢GO之賜，數十家AR眼鏡廠商競相爭豔，Drone（無人機）四處飛舞，讓人晃然以為是航空展，而今年這些景像卻完全翻轉，如船過水無痕，讓人錯覺上述科技產品已然過氣。實則不然，深入觀察，可以發現此屆CES更強調硬、軟融合，不僅力度加大，層面也更廣。放諸國際，數位匯流喊了非常多年，但CES 2018才真正見到落實。

一進入主會場，映入眼簾的，便是Intel館。偌大的4個燈箱懸掛於頭頂，分別標示著AI/AD（autonomous driving自動駕駛）/VR/5G，Intel似企圖以一個半導體巨擘之姿，為整個2018年CES提綱挈領。接著便是一座刻滿各式不同標誌的建築，根據解說員介紹，它的名字叫AI Tower。利用Drone空拍海洋，強調AI生物辨識技術來辨別鯨魚尾鰭，即可了解鯨魚的出沒地點，再結合AR，即可以看到許多鯨魚飄浮於空中，Intel採用了一個十分有趣的說故事方式來介紹AI。

Google也很會說AI故事。此次是CES大會51屆舉辦以來，Google第一次以主角的身分出席。2017年，與CES並沒有多深的淵源、沒有多少硬體方面的新科技、也沒有自己展位的亞馬遜，卻利用眾多硬體廠商內建其AI助理Alexa的各種家庭智慧裝置，在CES多場發表會上刷足了存在感。此次的Google頗有與其互別苗頭之意，利用糖果機來推展AI語音助理，的確達到相當的吸睛效果。Google在多處放置了5米多高的Hey Google糖果機，下方設置有投幣孔，每人用一個直徑30公分的「代幣」投到機器內，螢幕上會出現4個語音指令，可以選擇讓智慧助理回答。同時，糖果機會開始翻滾糖果，最終落下各種禮物糖果。

接著介紹VR。HTC融合了固定及移動的使用情境，提出更高階的Vive Pro 與Vive Wireless Adaptor無線模組，支援使用 SteamVR2.0定位系統，能同時使用最高4個Base Station，活動空間可擴展至10平方米。無線模組Vive Wireless Adaptor更強調使用Intel WiGig即可體驗無線VR的自由性。Intel則是宣布將參加南韓平昌冬季奧運，同時其產品Intel True VR將支援奧運賽事的首次VR直播。屆時，體育迷可以從各個角度看到每一個參賽角色，即時查看統計信息，享受前所未有的娛樂體驗。另一家廠商Insta360則是主打全新的「多視角」拍攝Nano S。簡單來說，就是融合VR及線性數位影音功能，在360度的全景影像中，提取出2到3個角度的畫面，然後輸出成一段2D影片。除此之外，還融合VR及視訊通話功能，即便通話的那一頭沒有Insta360的裝置或應用，也能透過分享的連結看到全景的實況。最後，是被業界稱為Google Glass繼承者的Vuzix，宣布帶來已接近量產版的眼鏡Vuzix Blade，它強調內建人工智慧助理，也是第一款使用Alexa的眼鏡，我們可視其為AR與AI之融合。

今年的無人駕駛亦來勢洶洶、頭角崢嶸。

因為，自動駕駛自此從「概念車」時代逐步走入大規模商業化時代，相關車廠、汽車配件公司和科技公司四處充斥，有人戲稱此次的CES 2018根本是個車展，不同主題圍繞著自動駕駛、人工智能、車聯網、車載互動等。特別強調的，是人工智慧語音助理導入汽車，讓人們可以用免持方式來操作汽車內所有裝置。車聯網方面，則不管是晶片廠、家電廠還是車商，都展出了自動汽車的最新應用，包括車內的多螢應用、智慧語音聲控、IoT等，不約而同地與未來5G產生關連。

最後是China Impact。根據美國消費者技術協會（CTA）估計，今年約有4500家廠商參加CES展會。其中482家企業名稱含有「深圳」，排在第一，遙遙領先排在第二的「美國」（94家），而10家中有9家都與中國地名有關。中國的影響力似乎在增強中。（作者為科技媒體專欄作家）

(中國時報)