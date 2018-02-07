2018年02月07日 04:10 中國時報 孫揚明

美國智庫蘭德公司日前公布一份研究報告略謂，中共攻台成功的可能性大增，而蔡英文總統日前在接受媒體訪談時也表示，在中共對台動武一事上，「沒有人排除這種可能性」。這種說法從總統口中說出，其實是非常嚴重的事，因為這代表國家領導人對於任期內有關國家安全的評估，甚至是對於未來國家可能發生戰事的一種預判。

可是就當前的整體國際形勢與未來可能的變遷，除非蔡政府在國家定位上出現重大的挑釁，實在是找不到北京可能主動對台武裝進犯的理由。

從中共十九大所訂的基調來看，未來的5年中基本上還是以「和平統一」為主旋律，可以確定的是，中共不會有主動對台動武的意圖。而前兩天的中共中央對台工作會議上的指導與總結，也大致遵循著此一概。此一「和平統一」的背後結構，就是中共所謂的戰略機遇期，而此一機遇期的構成，主要在於川普上台以來美國在亞太的戰略態勢。

這個機遇期的構成是：在美國的亞太再平衡戰略架構解體、美國退出TPP後，中共強力推進RCEP以進行東亞經濟整合，拉攏東協並將舉行聯合軍事演習；在這個地區性架構之上，還有一帶一路的全球性架構在施行中，這個大願景，就連季辛吉在美國參院作證時中都明白表示，「中國的一帶一路倡議，尋求經由中亞最終到歐洲的連結，表達的概念是尋求世界重心的改變。」

這樣的形勢與大戰略的環境，就是中共所指的戰略機遇期。所以，北京在未來5年中其實是沒有時間、也不可能有意願用一個並不成熟的議題─對台動武，因為這樣的後果極可能導致其全面發展戰略與相關周邊環境的崩解。至於若干喊得震天價響的國外評估，如果不是有意識形態的偏見，就是背後有多多少少的利益取向。

但這樣的結構並不意味著北京會放任台灣政治形勢發展於不顧，而是更可能採取一種壓制性而非軍事性強涉的做法。一旦民進黨政府的政策與做法出現對中共的基本核心利益造成重大威脅時，這才會是中共對台可能出現軍事行動的緣由。

如果「動武說」是出自國安團隊的建議，除非是蔡政府將有更進一步激怒北京的重大略謀略與意圖，否則蔡總統的幕僚是完全錯看國際形勢的現狀與未來發展趨勢。

但如果「動武說」是出於蔡總統本人，問題更大，因為那表示蔡總統出現了「川普風格」，以輕忽之言，道國家安全之事。在國際政治上，一個非常有名的定律是，「大國犯了錯，受害的一定是小國；小國犯了錯，受害的一定還是小國本身。」蔡總統其勉乎哉！（作者為資深媒體人）

(中國時報)