2018年02月07日 04:10 中國時報 沈呂巡

在現今《黨產條例》下，被處分人的財產要被清算凍結似乎很簡單，只要被認定為國民黨的附隨組織就夠了。這次黨產會對婦聯會的處分書中主文也只有「被處分人為社團法人中國國民黨之附隨組織」一句話，內文則以大篇幅證明該會如此屬性。

但全案既針對「不當黨產」，就應該至少再問兩個要件，就是該會有無以不當手段謀利，而獲利後有無貢獻給國民黨作黨產或活動經費。本案事關300多億的人民財產，何能簡單的定性即定罪。

但處分書中就這兩個關鍵點卻極少著墨，例如前者僅提及婦聯會收勞軍捐，而該捐「欠缺法源」。但這恐怕要怪當年通過捐獻決議的工商團體及認可的行政院，而非今天的婦聯會。該會收了錢後蓋眷村、勞軍等均係正用，今天即使要對之質疑，跟國民黨黨產又有何干？難道眷村因之成為附隨的附隨，也變成需要處理的國民黨黨產？

後者則處分書空泛指稱國民黨對該會「財務來源具有不可或缺之地位」，所舉的唯一實例是國民黨領了情報局4000多萬的錢，分了352萬給該會，除此之外，卻沒看到該會貢獻給國民黨一毛錢的指證。

所以該會為國民黨附隨組織似乎是唯一的「罪行」，而認定標準依據條例施行細則，只要看國民黨是否對之曾有「實質控制」，這就幾乎人人有罪了，因為在那個黨國不分的年代，什麼重要組織或機構不被國民黨實質控制呢？蔣中正自民國38年1月下野1年多，其間只是國民黨總裁，但在大陸及兩岸各地來去，坐的是空軍的運輸機、海軍的太康艦及招商局的江靜輪，還指示中央銀行黃金運台，那我們今天可不可以說，我海空軍、央行及招商局的後身陽明海運，都是國民黨附隨組織而加以清算？

今天如果一切簡化為：只要被認定是國民黨的附隨組織就可以逕定不當黨產的罪名，財產清算凍結，而認定的標準又是如此寬鬆空泛，則不僅粗糙不公，更是把國民黨視為犯罪集團。

國民黨對此不但應該強烈抗議，並且要力陳這才是違反《黨產條例》，因為該條例第1條的立法宗旨就是要「建立政黨公平競爭環境，健全民主政治」，在這種「只要沾上國民黨即不當」的邏輯下，哪有什麼政黨公平競爭可言。

處分書中也用相當的篇幅描述婦聯會的領導人蔣夫人，以佐證該會與國民黨的關係。1995年二戰勝利50周年，美國國會發起向蔣夫人致敬酒會，時年97歲的蔣夫人特從紐約前往參加。主持酒會的賽蒙（Paul Simon，父母在華傳教多年，也曾競選過美總統）參議員發言稱，向蔣夫人致敬不僅因為她是盟邦領袖中唯一尚存的遺孀，更因為戰時蔣夫人主持大量救災撫卹、教養遺孤等工作，令人敬佩。

是日即使大牌議員也如追星族，爭先恐後與蔣夫人合照及要求簽名等。這些議員若干現仍在位，在場的助理有的也已成為議員，若知道蔣夫人手創、續作令他們所敬佩工作的婦權機構，今天受到如此對待，恐怕要質疑我們是否還是有正當法律程序的民主國家，對我們一向引以為傲的對美國會外交，又會有什麼影響？（作者為前駐美代表）

(中國時報)