公平初選才能團結勝選

2018年02月07日 04:10 中國時報 唐德明

近日有媒體認為國民黨主席吳敦義在監督執政黨以及初選提名的過程中，似乎不見太多積極作為。這樣的質疑，其實只看到過程中的紛亂，卻未能直指問題核心。

過去國民黨的初選，屢屢傳出高層介入的訊息，這些訊息多半並非事實，但卻給了初選失敗者反彈的藉口，讓他們能夠藉著初選不公之名，遂行脫黨參選之實。而歷史的教訓告訴我們，只要國民黨分裂，結果就會讓民進黨漁翁得利。因此，事前的協調可以盡心盡力，一旦進入民調的過程，黨中央就不宜過多介入，避免引起各種不必要的反彈，有礙選戰中的團結。只有絕對公平的初選制度，才能讓有志參選者心服口服。

國民黨的初選提名只有一個原則，就是要做到完全公平。整個流程包括：廣泛徵詢、初選登記、充分協調、全民調，務期做到公平、公正、公開，讓所有黨內菁英至少能夠做到雖不滿意但都能接受。

基隆市長提名就是一個最好的例子，由於初選前兩名的民調過於接近，黨中央啟動協調機制後，宋瑋莉決定禮讓，謝立功勇於承擔，這就是一個皆大歡喜的最好結局。

至於在野黨主席是否應該對執政黨的施政缺失持續猛力炮轟，這是見仁見智的問題。過去也有人批評，國民黨每天罵民進黨，把民進黨都罵衰了，但是對台灣卻未必好，也沒看到國民黨的支持度有所增加。這種批評國民黨天天罵的論調，與現在質疑國民黨沒作為的聲音，恰巧是兩種完全相反的對比。國民黨不能落入父子騎驢的困境之中，因此，用結果論來分析利弊得失，應該是比較客觀的論證。

以一周前公布的幾份民調來看，國民黨的滿意度和支持度都大幅提升，不但超越民進黨，甚至已經形成政黨好感度的死亡交叉。以美麗島電子報民調為例：台灣人民有30.3%對民進黨有好感，50.8%對民進黨反感；31.1%對國民黨有好感，45.3%對國民黨反感。在台灣人民的心目中，對國民黨有好感的比對民進黨有好感的多了0.8%，討厭國民黨的比討厭民進黨的少了5.5%。

換句話說，在這半年之中，不知不覺間，台灣人民對國民黨的好感度，已經從遠遠落後民進黨，一舉超越民進黨，這不僅僅只是民進黨滑落而已，更是國民黨的向上爬升。因此，從結果論來看，指責黨中央無為而治的論調，顯然沒有考慮到人民的實際感受，也忽略了黨員在各個層面上的努力。

國民黨當然知道，各種批評指教也都是愛深責切，但事緩則圓，讓子彈飛一會，也許未必是壞事。對於現階段的國民黨而言，只有公平初選，才能團結勝選。（作者為大學講師）

(中國時報)