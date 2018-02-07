重啟核二機組 逃不掉的真相

2018年02月07日 04:10 中國時報 主筆室

行政院指示台電申請重新啟動核二廠2號機，消息傳出引發陣陣漣漪。環團要告行政院長賴清德，在野黨指非核家園政策破產，蔡政府則稱一切依法、非核家園政策不變。不過，撇開這些浮面的事件不說，蔡政府能源政策的警報確實已響起。

依照民進黨能源政策的非核家園政策，核四不啟動，核一、二、三廠都要依原訂時程除役，到2025年核三除役後，台灣即走向非核家園。而實際運作上，在馬政府後期，核電廠機組碰上公安或歲修停機後，即被政治因素干擾難啟動；蔡政府執政後更是變本加厲，甚至在夏季缺電明顯時，前行政院長林全稍微透露有意重啟核電機組，即遭黨內反核基本教義派群起圍攻而不敢再提。

蔡政府決以綠電取代核電，但綠電進度緩慢，政府寄予厚望的離岸風電也才通過環評，尚未動工；因海事工程的特性，未來施工必然面臨不確定性；甚至即使完工，搭配的輸配電系統是否能完成仍有疑慮。為避免缺電，蔡政府只能努力增加火力發電，不但在各地規畫新增火電廠，現有火電廠亦多處滿載發電，結果就是全台空汙與排放量直線上升。

這就是綠營能源政策的致命傷，一個是在各種供電方式的時程銜接上，原本規畫講好聽是過於理想，講難聽根本就是紙上作業、毫無達標的可能性。蔡政府早早把核電機組停機，但綠電遙遙無期，即使規畫要以天然氣取代煤，也因必須新建天然氣接受站地點難尋，而面臨跳票的窘境。

從更根本看，即使綠電完成，由於綠電不穩定的特性，政府仍要新建火電廠；現在為了避免限電讓火電滿載造成空汙惡化，但未來即使綠電完工也只是取代核電，火電占比仍是8成；甚至為了穩定供電，火電仍要彌補綠電減少時的供電，長期而言，降空汙、減排放，是不可能的任務。

能源政策的盲點不僅於此。台灣缺電季節是夏天，高峰用量可到3500萬瓩左右，秋冬用電量降到2200萬瓩左右，完全不缺電，現在電廠供電即足矣。但綠電占比最高的離岸風電，主要發電季節在秋冬，夏天幾乎發不出電，政府的規畫卻是要以正常電價的3倍向風電商保證收購20年，豈不荒謬？依照能源專家的估算，台灣為此要向外商繳納1.3兆元以上的「電稅」。

綠營執政後，堅定不移推動非核家園政策將近2年，但恐怕不得不接受一個殘酷的事實，2年下來，非核家園政策即使尚未破產，也已經是百孔千瘡，當初外界專家提出的各項警告一一驗證。蔡政府歷任經濟部長都曾再三保證的供電穩定、環境更好，已全部跳票，即使不談去年815大停電，去年與前年夏天供電緊張，亮出橘、紅燈的供電警戒天數，較過去高出數倍。甚至過去從無缺電之憂的秋冬，在蔡政府時代亦頻頻亮警戒燈號。電價雖然尚未上漲，但經濟部部長已「預告」非核家園的代價，電價至少要漲2成以上。

這次賴清德決定讓核二廠2號機組啟用，相對過去是更務實表現，值得肯定。但也必須點出，綠營明顯是考量到空汙引發全台民怨，與觸怒反核人士的政治權衡考量下做出的決策。賴清德說重啟2號機是台電的「正常程序」，明顯是避重就輕，因為台電是在行政院指示下才提出申請。

蔡政府更當思，今天尚有核電機組當「備援」，未來拆光核電廠後，台灣作為一個獨立電網，何處尋得救援？因此，我們懇切建議政府，短期而言，在不更動非核家園的長期目標下，務實檢討能源政策，核電廠除役時間必須與其他供電選項做好銜接，甚至應保留必要時啟用的選項，絕對不能有空窗期，而且必須與空汙、排放量等做連動考慮。

中長期而言，蔡政府不該再死抱非核家園神主牌，應以開放態度聽取專家建言，了解民意趨勢。事實上在缺電、空汙的影響下，除了反核基本教義派外，一般民眾對反核的支持度已受影響，而全球的趨勢則是抗暖化、減排放優先於廢核，綠營執著於反核意識形態，很可能讓台灣同時迎來缺電、投資減少、空汙排放增加的「多重災難」。畢竟民眾更關心切身健康，而非遙遠的風險。

(中國時報)