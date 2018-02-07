2018年02月07日 04:10 中國時報 主筆室

馬英九卸任總統後至今，人氣顯著回升，從網路到各家媒體，從吃小吃到寫春聯，常常看到他又開始被熱情民眾包圍簇擁，重新恢復往日神采的場景。不過，比起他個人魅力的重現，最近由名律師陳長文發起、馬英九領銜的「反妨害司法公投」，才是對國家社會更有意義的行動。

按照時程規畫，這項公投預計結合年底大選進行，也可能是《公投法》修正降低門檻後第一個正式發動的公投案。表面上看，這項公投是針對監委陳師孟公然踐踏司法尊嚴而來，實際上更是掌握了民意長期對司法不信任、不滿的憤怒，同時也是對政治權力不斷操弄司法的無力感，一次有具體反制主張的大爆發！

可以想見的是，民進黨一定會以各種理由來質疑這項公投的正當性，甚至是馬英九為何領銜推動的政治動機。但畢竟有關各種政治權力妨害司法公正的案例，時有所聞，且積弊已久，此次若能透過直接民權的行使，展現人民真正的力量，馬英九即使在此番建立法制的過程中，備受抨擊或質疑，對於重建一個更清明的法治環境，絕對是值得、也必須面對的挑戰。

原本司法國是會議已有相關建議，但蔡政府似乎並不熱衷採行，但有了這項公投的刺激，法務部研擬修法納入妨害司法公正罪的腳步，相對也就快了起來，如果政府修法提案進入國會，公投自然也就沒有必要。

台灣的前總統現有3位，李登輝已老，陳水扁有案在身，如果馬英九能夠好好運用其影響力，超越個人魅力與權力的迷思，真正為社會做出理性正面的貢獻，則台灣幸甚！

(中國時報)