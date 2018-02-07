漲多必跌 不必過度反應

2018年02月07日 04:10 中國時報 聶建中

沒有特別理由的「美股狂瀉」，繼2月2日「黑色星期五」後，又上演慘烈2月5日「黑色星期一」戲碼，一連兩個黑色交易日，道瓊狂跌近8%，驚得全球投資客心魂不寧，美股VIX「恐慌指數」周一收盤狂飆115.60%，寫下史上最大漲幅，好似一隻突然現身的「黑天鵝」飛躍金融美帝股盤上空。全球沒有任何一位金融預言家預先精準占卜此回股市黑天的現形，此突發的「異常現象」正驗證了市場所稱「華爾街小子的金融預言，還不如猴子射飛鏢來的準確。」

是籌碼面的攻擊、資金面的抽離抑或是股市禿鷹襲擊？起碼在此時，世界經貿尚稱平穩、美國經濟緩步上揚，全球宏觀基本面不應該有股市怵然下跌的理由。這份憂心來自於美國企業獲利展望有疑慮、美國勞工薪資成長恐帶動通膨升溫、市場憂心美國聯準會升息幅度超越預期、葉倫即將卸任等種種說詞，皆空為「事後諸葛」的理由編撰。說穿了，「漲多必跌」才是金融資產在報酬與風險中的專屬特性。

9年前金融海嘯後道瓊指數跌深至7000之際，之後一路「見關不是關」的向上直升，終至今年1月26日的26608歷史驚人高點。無論是川普狂人光環抑或是美國景氣復甦，接近4倍高漲的天價指數，不得不令人疑慮美國整體企業獲利的撐盤能量。依財務學理「市價淨值比（M/B）」來整體觀察美股歷年走勢，風險必隨報酬而至，「漲多必跌」的防範未然預備動作，早就該有所預警。極度歡樂將會是毀滅的開始，是股市「雞蛋理論」的基本精義，只是何時會突然發生，實為難料，就好比生命中的「意外和明天何者先來」無人能預知一樣。

美股狂瀉帶動全球股市連聲下殺，投資人瘋狂走避。倚重外資的淺碟台股市場，自然也難逃多頭部位的拋售潮，因此同樣一連兩個黑色交易日狂跌約800點，創本世紀以來的最大跌幅。股市慘綠、哀鴻遍野成為此刻股市投資人心聲寫照，資產遽然縮水後，方寸大失。

因此有人關切起政府的政策護盤動向，國安基金是否該出手、對股市限空令是否祭出等。依我看，此時此刻，即便在川普處心積慮想要「讓美國再次強大」的強勢意念下，祭出多項升息、稅改措施，甚至強勢施以「匯率」做手，企圖打擊貿易對手國的經貿均衡，但在國際經貿並無重大傾斜、全球金融亦無重大隱憂之下，此回狂瀉之美盤，短期回檔態勢雖明確，但應該不至於一連造成市場之潰決崩堤。

因此，政府宜待稍事追蹤，護盤做手國安基金不宜貿然伸入，暫且讓市場機制自然運行，相信盤局再稍稍下探後，會接連回穩，進入一個新的盤整局面，只是相較於基本面，已然高漲之盤市，過些天，即便有了明顯的回檔價位，投資人信心有了回復，也不宜再加碼搶進，這波的退潮要讓裸泳的人現形。（作者為淡江大學財金系教授）

(中國時報)