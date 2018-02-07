2018年02月07日 04:10 中國時報 彭蕙仙

蔡英文上台後，透過各式各樣合法或不合法的手段，對錢、權、資源與位子進行全方位的掠奪，速度之急迫、對社會觀感之輕忽，令人相當不解。

照理說，既已完全執政，且總統任期至少有4年，甚至照過往經驗，蔡英文連任1屆再加4年，也不是不可期待的事，民進黨就算想報復國民黨，也有夠長的時間可以細細凌遲，就算覬覦國民黨帳內、帳外的各種資源，大可從長計議，沒理由寧可被社會批評「吃相難看」、「貪得無厭」，以至於從一開始打著「轉型正義」的旗幟，到現在已被認為是「轉型不義」，貪多嚼不爛，又站不到理字這一邊，民進黨也不以為意，就是要搶、搶、搶！

民進黨到底在急什麼？他們有什麼非這麼急不可的理由嗎？

許多人認為，蔡英文政府要國民黨的黨產、要水利會、要國語日報、要婦聯會、要華視...什麼都要，要個不停的行為，是貪心、是傲慢、是鴨霸，這些應該都沒錯。不過，蔡政府之所以會如此飢不擇食、狼吞虎嚥，核心的理由其實是他們信心不足。他們不是等不及，而是等不得；不是不想等，而是不敢等。

蔡英文說，台灣的年輕世代已是天然獨，既然如此，民進黨大可好整以暇，按部就班進行資源的乾坤大挪移，反正天然獨世代足可保證民進黨「黨祚綿長」，一切本可水到渠成，日後得來全不費功夫，又哪需今日管急弦繁聲聲催？

然而，民進黨二次執政後，卻比第一次執政更焦急，收拾政敵的動作更快，打包資產的野心更大，好似擔心慢了就什麼都沒了。只有不知還有沒有明天的人，才會如此竭澤而漁；只有失去了盼望的人，才會如此自我放縱。

「台獨做不到就是做不到！」這件事，陳水扁早已替民進黨下了結論。現在蔡英文執政，民進黨要繼續註解的恐怕是下聯：「統一躲不掉就是躲不掉」。猜測蔡英文對此應該了然於胸，或者至少隱約知道，否則她怎會上任2年不到，就進行了6次反斬首演習，平均每季1次，頻率之高實在太不尋常，看來蔡英文真的很害怕。

原來，末日式的掠奪乃是源自於恐懼中的貪婪。這令人聯想到《世界末日》裡，那個到世界快要毀滅前還在擔心買不到的shopping女王松田聖子。松田聖子曾為了參與這部電影，開了盛大的國際記者會，然而，最後她在電影中竟然只出現了5秒鐘的時間。

這件事情的本身就是一則後設的隱喻。如同荷蘭阿姆斯特丹Schiphol機場裡，到處可見的商店Last Minute Shop，到了最後一分鐘也要買—彷彿豐盛，其實匱乏；彷彿盡興，其實不安。

末路狂花，大抵如此。（作者為資深媒體人）

(中國時報)