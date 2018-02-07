利托扮老大 貓族華麗登台

2018年02月07日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／首爾報導 ／首爾報導

百老匯女演員蘿拉．艾密特將飾演葛麗茲貝拉，演唱名曲〈回憶〉。（寬宏提供）

一如龐克般的貓兒們踮起腳尖，靜悄悄地從舞台四周的水管跟垃圾堆輕輕爬了出來，突然又有貓兒從觀眾席走道中竄出，緊接著音樂一出，燈光全亮，貓兒的人生旅途正在舞台熱鬧上演。睽違8年，百老匯經典音樂劇之一《貓》即將再度訪台，帶來一場場活潑又華麗的音樂劇盛宴。

演出21年 囊括無數大獎

《貓》與《歌劇魅影》、《悲慘世界》、《西貢小姐》並稱為四大音樂劇經典，拿過1981年奧立佛獎「最佳音樂劇」、東尼獎七大獎項以及葛萊美獎等，獲獎無數。從1981年首演到2002年落幕，共演出21年，在紐約演出7485場，倫敦演出8949場。由於要求重演聲音不斷，兩年前美國百老匯推出復排版《貓》，繼續在尼爾‧賽門劇院上演，持續再創紀錄。

音樂劇《貓》由音樂大腕安德魯‧洛伊‧韋伯創作，在倫敦首演當晚才募到演出資金，劇院老闆甚至想臨陣取消演出；更驚險的是原本飾演葛麗茲貝拉一角的是英國女影后茱蒂‧丹契，但她在排練時受傷，首演前五天改由伊蓮‧佩姬替補演出，這個角色後來成為伊蓮生涯的重要代表作，她演唱的〈回憶〉更成經典。

音樂動人 舞蹈漂亮有趣

音樂劇《貓》與其他音樂劇不同之處在於它沒有完整劇情與台詞，但卻有著每隻貓獨立的個性與片段，透過精準的肢體、漂亮動人的舞蹈動作展現故事。劇情描述每年貓兒都會參與傑利可慶典，最有智慧的老戒律貓會選出一位最有資格獲得新生命，可以進入天堂的貓，於是每隻參加的貓紛紛登場，分享自己生活經歷，祈求能重獲新生。

這次最知名的卡司是在《歌劇魅影》亞巡版演出「魅影」超過2千場的男主角布萊德利托，利托一直是亞洲最受歡迎的百老匯音樂劇演員之一，今年他不戴面具，首度接演音樂劇《貓》中的貓族領袖老戒律伯，日前在首爾市宗藝術中心演出，一站上台氣勢就震懾全場。

利托表示，音樂劇《貓》是百老匯音樂劇中的發展經典，不可不看，「這齣音樂劇有很棒的音樂、大量的舞蹈跟觀眾互動演出，非常有趣，還好我的角色不太需要跳舞，不然真會要了我的命。」

音樂劇《貓》將從3月1日起在台中國家歌劇院大劇院演出至3月4日。3月8日起在台南文化中心演藝廳演出，直到3月11日。3月15日起在台大綜合體育館，一直演出到3月18日。

(中國時報)