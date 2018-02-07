利托扮老大 貓族華麗登台

音樂劇《貓》膾炙人口，自1981年首演以來，已巡演超過30個國家，7千3百萬人次觀賞。（寬宏提供）

友善列印
中國時報
／首爾報導
百老匯女演員蘿拉．艾密特將飾演葛麗茲貝拉，演唱名曲〈回憶〉。（寬宏提供）

一如龐克般的貓兒們踮起腳尖，靜悄悄地從舞台四周的水管跟垃圾堆輕輕爬了出來，突然又有貓兒從觀眾席走道中竄出，緊接著音樂一出，燈光全亮，貓兒的人生旅途正在舞台熱鬧上演。睽違8年，百老匯經典音樂劇之一《貓》即將再度訪台，帶來一場場活潑又華麗的音樂劇盛宴。

演出21年 囊括無數大獎

《貓》與《歌劇魅影》、《悲慘世界》、《西貢小姐》並稱為四大音樂劇經典，拿過1981年奧立佛獎「最佳音樂劇」、東尼獎七大獎項以及葛萊美獎等，獲獎無數。從1981年首演到2002年落幕，共演出21年，在紐約演出7485場，倫敦演出8949場。由於要求重演聲音不斷，兩年前美國百老匯推出復排版《貓》，繼續在尼爾‧賽門劇院上演，持續再創紀錄。

音樂劇《貓》由音樂大腕安德魯‧洛伊‧韋伯創作，在倫敦首演當晚才募到演出資金，劇院老闆甚至想臨陣取消演出；更驚險的是原本飾演葛麗茲貝拉一角的是英國女影后茱蒂‧丹契，但她在排練時受傷，首演前五天改由伊蓮‧佩姬替補演出，這個角色後來成為伊蓮生涯的重要代表作，她演唱的〈回憶〉更成經典。

音樂動人 舞蹈漂亮有趣

音樂劇《貓》與其他音樂劇不同之處在於它沒有完整劇情與台詞，但卻有著每隻貓獨立的個性與片段，透過精準的肢體、漂亮動人的舞蹈動作展現故事。劇情描述每年貓兒都會參與傑利可慶典，最有智慧的老戒律貓會選出一位最有資格獲得新生命，可以進入天堂的貓，於是每隻參加的貓紛紛登場，分享自己生活經歷，祈求能重獲新生。

這次最知名的卡司是在《歌劇魅影》亞巡版演出「魅影」超過2千場的男主角布萊德利托，利托一直是亞洲最受歡迎的百老匯音樂劇演員之一，今年他不戴面具，首度接演音樂劇《貓》中的貓族領袖老戒律伯，日前在首爾市宗藝術中心演出，一站上台氣勢就震懾全場。

利托表示，音樂劇《貓》是百老匯音樂劇中的發展經典，不可不看，「這齣音樂劇有很棒的音樂、大量的舞蹈跟觀眾互動演出，非常有趣，還好我的角色不太需要跳舞，不然真會要了我的命。」

音樂劇《貓》將從3月1日起在台中國家歌劇院大劇院演出至3月4日。3月8日起在台南文化中心演藝廳演出，直到3月11日。3月15日起在台大綜合體育館，一直演出到3月18日。

(中國時報)

愛貓總統逛書展 先買黃阿瑪

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。