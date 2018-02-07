愛貓總統逛書展 先買黃阿瑪

台北國際書展開幕在世貿展覽館舉行，蔡英文總統（中）一口氣買了18本書。（鄧博仁攝）

友善列印
中國時報
／台北報導
請問總統，書展買什麼？

每年總統逛書展的購書書單，向來是關注的焦點。蔡英文上任後，昨（6）日是首度以總統身份造訪書展，選書除了社會議題，也相當年輕化，第一站就從台灣原創漫畫開始逛。她在書展開幕致詞中更自承是網路名貓「黃阿瑪」的粉絲，「平常會看的網路影片，剛剛很開心的發現居然出書了，是意外的驚喜，就買了一本。」

去年是蔡英文上任後的第一次書展，但她並未出席，改由副總統陳建仁來逛書展買書。蔡英文在今年書展開幕致詞時表示，在當總統前，她最喜歡逛書店買書，但在擔任總統之後就沒有機會，很高興今年終於能來逛書展。

蔡英文表示，國內外出版業都擔心讀者流失，但她也以作家、雅言出版社發行人顏擇雅新書《最低的水果摘完之後》為例，勉勵大家不要自怨自艾，要打造新工具，摘更高的水果，「出版業的寒冬，一定就像這幾天的寒流，一定會過去，春天一定會來。」

而文化部長鄭麗君也帶來好消息，出版業過去連年衰退，到2017年止跌，稍有回升。根據財政部統計資料，書籍出版106年全年銷售額預估約190億元，較105年成長近3%，數位書籍出版業銷售額105年3.2億，106年預估約3.7億較去年成長16%。

蔡英文首度逛書展，主要逛了蓋亞文化、讀書共和國、城邦、台北市出版同業公會、以及以色列主題館，共買了18本書，書單以台灣原創漫畫、社會議題兩個方向為主。

(中國時報)

利托扮老大 貓族華麗登台 田中達之創作 從微小的點發想

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。