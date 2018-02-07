愛貓總統逛書展 先買黃阿瑪

2018年02月07日 04:10 中國時報 許文貞 、 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

請問總統，書展買什麼？

每年總統逛書展的購書書單，向來是關注的焦點。蔡英文上任後，昨（6）日是首度以總統身份造訪書展，選書除了社會議題，也相當年輕化，第一站就從台灣原創漫畫開始逛。她在書展開幕致詞中更自承是網路名貓「黃阿瑪」的粉絲，「平常會看的網路影片，剛剛很開心的發現居然出書了，是意外的驚喜，就買了一本。」

去年是蔡英文上任後的第一次書展，但她並未出席，改由副總統陳建仁來逛書展買書。蔡英文在今年書展開幕致詞時表示，在當總統前，她最喜歡逛書店買書，但在擔任總統之後就沒有機會，很高興今年終於能來逛書展。

蔡英文表示，國內外出版業都擔心讀者流失，但她也以作家、雅言出版社發行人顏擇雅新書《最低的水果摘完之後》為例，勉勵大家不要自怨自艾，要打造新工具，摘更高的水果，「出版業的寒冬，一定就像這幾天的寒流，一定會過去，春天一定會來。」

而文化部長鄭麗君也帶來好消息，出版業過去連年衰退，到2017年止跌，稍有回升。根據財政部統計資料，書籍出版106年全年銷售額預估約190億元，較105年成長近3%，數位書籍出版業銷售額105年3.2億，106年預估約3.7億較去年成長16%。

蔡英文首度逛書展，主要逛了蓋亞文化、讀書共和國、城邦、台北市出版同業公會、以及以色列主題館，共買了18本書，書單以台灣原創漫畫、社會議題兩個方向為主。

(中國時報)