黃妃3歲兒錯把王瑞霞當媽

2018年02月07日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

黃妃（右）與兒子出遊合照，母子感情相當好。 （取材自臉書）

黃妃、秀蘭瑪雅、王瑞霞6日舉辦「2018姬情台三線演唱會」記者會，她們去年11月於三創生活園區首唱，造成熱烈回響，今年將舉辦「升級版」演唱會，王瑞霞表示，因黃妃住高雄，特地北上彩排，「她會認床、枕頭，每天睡不好，我們看到她都問『妳有沒有睡飽？』」她們也貼心讓黃妃先彩排，早點趕高鐵。

黃妃分享快3歲的兒子看到演唱會海報，總把王瑞霞誤認成媽媽，讓她哭笑不得，甚至看到王瑞霞本人一樣分不清，黃妃直呼：「媽媽很介意！」她們先前在臉書直播，黃妃的兒子貫穿全場，還在現場撕毀海報，黃妃耐著性子對兒子頻頻喊：「快點過來，你乖一點。」表示小男生很皮。

怕過新年吃太多

黃妃自認私下是虎媽，兒子很黏她，她也習慣跟兒子一起睡，今年農曆年期間恰逢兒子3歲生日，她說：「就簡單過，3歲了，時間過很快。」她們都很怕過年期間吃太多會發胖，秀蘭瑪雅直呼：「開工定裝會很辛苦。」

記者會上，王瑞霞回顧過往MV，想起出道28年點滴，感動落淚。她坦言跟黃妃一樣，很容易被氣氛感染而淚崩，加上從出道以來沒想過會開演唱會，一時情緒湧上。秀蘭瑪雅則苦練舞蹈，直呼：「我練到得五十肩！」她將表演〈Don’t吃Don’t吃〉電音舞，展現活力。3人將於5月27日在台北國際會議中心開唱，門票2月7日於寬宏售票系統、全台萊爾富 、OK便利商店開賣。

(中國時報)