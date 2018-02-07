伍佰「透南風」吹印象派Fu

伍佰今年6月將5度攻上台北小巨蛋。

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中國時報
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伍佰台灣限定版「透南風」大型演唱會去年9月以南台灣作為出發的第一站，結合音樂與對土地文化的濃烈情感，3月24日即將吹向台中圓滿劇場，緊接著6月30日伍佰將5度登上台北小巨蛋，他提出不少點子，加入充滿特色與美感的視覺效果，像是印象派繪畫風、日本浮世繪等，將自己夢想中的畫面具體呈現在演唱會上。

「透南風」演唱會以伍佰去年勇奪金曲獎最佳台語專輯的《釘子花》為概念延伸，演唱會曲目大都是台語歌。伍佰熱愛攝影，除了平常會看攝影相關書籍和電影外，也會去劇院看雲門舞集或碧娜鮑許舞團等藝文演出，出國旅遊時則會看當地的演唱會，這回也將他過去所吸收的藝術元素在演唱會中表現。

台北場門票今開賣

伍佰去年演出電影《奇門遁甲》，在片中戲分吃重，無奈陸片抽籤配額沒中獎，無緣在台上映。近日他除了在包括明基、佳世達等科技公司尾牙表演，也上綜藝節目錄影，工作行程依然滿檔。

下周就是農曆年，伍佰&China Blue過去一整年都忙著巡迴演出，今年過年大家把握休假時光各自安排了旅遊行程，帶家人出國放鬆，除了與家人們團聚，也乘機好好充電，放完年假馬上就要投入台中場演唱會準備工作，還克服場地限制將巡演的舞台原汁原味搬進台中圓滿戶外劇場。台北場門票將於今天中午開賣，詳洽寬宏售票、全台萊爾富、OK便利商店。

(中國時報)

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