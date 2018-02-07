JJ吃苦奪冠潘瑋柏囧收體重計

2018年02月07日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

陳澤杉（前）挑戰喝苦茶成功，林俊傑（後排左三）和潘瑋柏在一旁叫好。

陳勢安（左二起）、林俊傑、潘瑋柏、謝和弦一起玩喝苦茶遊戲。

林俊傑（JJ）、潘瑋柏、李佳薇、謝和弦、陳勢安、徐崧育5日出席華納音樂尾牙，華納群星共捐出千萬元獎金，華納音樂大中華區總裁陳澤杉再加碼捐300萬，總獎金高達1300萬，讓員工抽紅包。配合狗年，藝人皆帶上與「狗」相關元素，潘瑋柏帶著狗模型，林俊傑、陳勢安遛狗氣球，謝和弦帶狗糧出席，而李佳薇則帶上愛犬，直說：「牠是本年最強幸運物。」

潘瑋柏去年簽進華納音樂，今年首度參加尾牙，打趣說：「我是華納小師弟。」上台致詞時更對陳澤杉表示：「恭喜你簽到一個鮮肉『粽』（中）！」希望自己有中獎運，笑翻全場。在華納7年的JJ上台時感性謝謝同事一直以來的鼎力相助，他抽到一台體重計，他機智說：「我覺得有一個人比我更需要，我這台還是送給瑋柏好了！」

潘瑋柏幫謀福利

在尾牙宴上，JJ、潘瑋柏、李佳薇、謝和弦、陳勢安、徐崧育一同玩遊戲，挑戰10秒內喝苦茶，一開始潘瑋柏喝兩口就放棄，直呼：「也太苦了！」是全場唯一沒有挑戰成功的人，但潘瑋柏仍替大家謀福利：「我指定杉哥（陳澤杉）10秒內喝完，我就加碼！」陳澤杉大口吞苦茶，他也馬上加碼紅包，最後JJ以2秒之差贏得冠軍，獲得10萬獎金，但JJ當場大方把獎金捐給師弟徐崧育作為鼓勵。

至於蕭敬騰（老蕭）、蔡依林因工作缺席，外傳老蕭將登上央視春晚表演，他的經紀人林有慧表示「有受邀，目前還在協調中，春晚在半年前有來邀約，但因春晚彩排需要2禮拜，時間同時還有尾牙商演，我們只能盡量配合時間。」

(中國時報)