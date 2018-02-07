乾德門妻驚覺「他離開我」痛哭

2018年02月07日 04:10 中國時報 林淑娟 、 蕭雅玲 報導

資深藝人乾德門（乾爸）5日清晨病逝，遺孀「乾媽」王雅涵6日表示，她帶來乾爸慣用的睡袍、卡其褲，希望他在靈堂暫住得舒服，當提到過去三、四個月，她每天早上都跑醫院，說到「今天突然發現不用去了，我跟女兒說，乾爸已經不在我身邊了，門（乾爸）離開我了，我看不到他了」時，乾媽忍不住悲傷，痛哭失聲。

乾爸的告別式確定會在年後、28日之前，可能是24或25日，余天承諾會幫忙安排福田妙國的塔位。乾媽說，乾爸生前曾交代，做能力所及的事情，但她希望可以讓乾爸有個舒適空間，福田妙國演藝人員多，乾爸沒事可以串串門子。

乾爸最大遺憾是17年沒見到與前妻生的兒子乾正，對此，乾媽緩頰表示，乾爸還在耕莘醫院時，女兒曾經從美國回來看過他兩次，至於兒子可能有無法回來或其他不方便的原因，但姊姊應該都有跟他說，相信他會有安排。

乾媽說，去年12月是他們結婚20周年，她在乾爸耳朵旁邊告訴他，他當時意識清楚，聽完還笑一笑，「他真正昏迷也是這一兩天的事，沒想到會這麼快，清晨3點接到醫院電話叫我趕快去時，我起來時一直抖！這是必須面臨的，人生嘛，我也不希望乾爸這麼辛苦。」

余天與乾爸相識約50年，他知道乾爸經濟狀況不太好，也坦言乾爸曾向他周轉，一次5、6萬元，但數目不重要。乾爸曾跟他訴苦與兒子17年未見，他安慰對方怎麼樣都是自己的小孩，「像余祥銓這樣，我還不是很疼他」；華視總經理郭建宏昨參加關懷演藝人員春節聯歡餐會時，被問及乾爸曾跟他借錢之事，他說不記得，對於老朋友離世，百感交集。

(中國時報)