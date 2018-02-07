陳松勇不爽阿姑老聊房事

周遊（左）和李朝永昨挽著手合照，十分甜蜜。（粘耿豪攝）

友善列印
中國時報
報導林彥君
陳松勇自備酒水，受訪時已微醺。（粘耿豪攝）

演藝工會昨舉辦「關懷演藝人員基金會 春節聯歡會」，邀請眾多資深藝人出席，餐會上陳松勇被安排與和李朝永、周遊（阿姑）夫妻坐在同一桌，喜愛喝高粱的陳自備隨身酒瓶斟酒，他自認沒有酒癮，平常坐輪椅的他還能走上台和大家打招呼，他被問到周遊近況，陳松勇指著坐在對面的阿姑說：「你叫她不要講閨房的事她會聽嗎？」

事後周遊與李朝永受訪被問及，阿姑說：「酒精的關係，我們都可以諒解。」夫妻倆透露和陳私交都不錯，李開玩笑地說：「陳松勇只是酒喝多了，以前他有跟阿姑合作過，今天到現場也有和他打招呼。」阿姑被問到房事大笑一聲，趕緊望著老公，李不好意思的說：「這在網路上讓大家看到不好吧，所以不談，都過去了。」阿姑和李朝永「攬牢牢」，時不時把頭靠在他的肩頭，阿姑忍不住幫老公說話：「我們的事情，尤其松勇罵他（李），也不知道是不是罵錯人了。」

李朝永回家不尷尬

阿姑感嘆有些藝人年紀大，還好基金會舉辦活動讓大家相聚唱歌，李朝永很感謝基金會關心老藝人，在每年三大節日邀請大家聚在一起，「真的很開心，不然關在家裡很寂寞。」大兒子近期在大陸拍戲，年前會回家聚一聚，之後大兒子全家要去日本玩，而小兒子春節會飛往美國和乾爸過節。

和阿姑復合後，李朝永「回家團聚」不會尷尬：「兒子都忙，我們沒什麼大問題，大家都有情分在。」

談到乾德門（乾爸）離世，李朝永很不捨的說：「我們以前常常在錄音間碰面，他是個好人。」

飲酒過量 有礙健康

(中國時報)

乾德門妻驚覺「他離開我」痛哭 《阿瑪迪斯》音樂會4月饗宴台粉

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。