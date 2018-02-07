《阿瑪迪斯》音樂會4月饗宴台粉

《阿瑪迪斯》電影交響音樂會，用音樂與影像展現天才音樂家莫札特的一生。

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中國時報
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28位維也納國家歌劇院合唱團首度加持，榮獲八項奧斯卡金像獎的電影《阿瑪迪斯》交響音樂會即將在台灣登場，以原汁原味的現場弦樂演出及合唱團演唱，展現奧地利天才神童作曲家莫札特一生。

今年是電影《阿瑪迪斯》問世34年，也是音樂神童莫札特262周年誕辰，牛耳藝術將推出《阿瑪迪斯》電影交響音樂會，現場播放電影之外，音樂由台北市立交響樂團與維也納國家歌劇院合唱團擔任現場原音演出。

1984年上映的電影《阿瑪迪斯》原是倫敦與百老匯最賣座的舞台劇之一，曾經獲得5項東尼獎，至今仍是最具代表性的音樂電影之一，更被譽為「勾勒音樂家生平」絕佳之作。原創知名劇作家彼得謝佛在研究完3大箱莫札特信件之後，親自創作舞台劇劇本，劇情以義大利籍宮廷作曲家薩列里晚年割腕自殺獲救開始，倒敘他當年與莫札特之間的互動，如何從崇拜讚賞到忌妒怨恨，無論薩列里如何努力，作品始終趕不上莫札特的靈感，娓娓道來莫札特這位音樂天才傳奇的一生。

35首樂曲弦樂飄揚

牛耳藝術總監牛效華表示，《阿瑪迪斯》電影是一部非常適合做成古典音樂會的電影，除了有電影劇情元素讓觀眾去了解莫札特的生平，「但音樂本身就是電影的主角，光是音樂就有35首，弦樂演出幾乎全場，合唱團演唱也有14首，其中還有《費加洛婚禮》、《魔笛》、《唐喬望尼》等歌劇演唱，樂迷可以盡情享受。」

《阿瑪迪斯》電影交響音樂會將於4月19日在新竹市文化局演藝廳，21日在台北國家音樂廳，22日在台南文化中心演出。

(中國時報)

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