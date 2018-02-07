彭佳慧挑戰嫵媚的自己

2018年02月07日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

歌后彭佳慧自稱過了四十不惑的年紀知足、平靜，更想用音樂反映自己現在的生活態度，穿Salvatore Ferragamo深藍色絲質百褶背心5萬5900元、丹寧長褲2萬8900元。（JOJ PHOTO攝）

Salvatore Ferragamo TROPEA玉藤綠牛漆皮厚底涼鞋，2萬3900元。（Salvatore Ferragamo提供）

Salvatore Ferragamo淡藍小牛皮花型吊飾，1萬5500元。（Salvatore Ferragamo提供）

Salvatore Ferragamo FOULARD紅色小牛皮肩背包，4萬9900元。（Salvatore Ferragamo提供）

Salvatore Ferragamo SOFIA RAINBOW粉紫色小牛皮提包，7萬1900元。（Salvatore Ferragamo提供）

身經百戰的歌后彭佳慧日前推出新專輯《我想念我自己》，本周六（10日）更將舉辦新歌音樂會，行程滿檔的她，還要身兼三個小孩的媽及老婆等角色，讓她難免偶爾感到糾結。當被問到如何平衡工作與家庭生活時，彭佳慧率真回答：「我還不可以，如果沒有老王（指老公王丕仁），怎麼去成就台上的彭佳慧，他是一個很好的爸爸，我很羨慕小孩。」

除了有家人的堅強後盾，年過不惑的彭佳慧，也把入行20多年的體會唱成鬆軟聲線，以像說話的口氣壓縮她白羊座的衝動，用音樂反映出事過境遷的領悟。彭佳慧形容現在心情是很知足、平靜的，但她也笑說：「這平淡是需要很多衝動的累積，有很多衝擊，很多難過、開心，才會成就現在的你我。」

面對媒體顯得更為坦然的鐵肺歌后，戲稱是生完妹妹後「換血」的緣故，並透露變得比以前更可以相信環境，願意嘗試不同的事物。

私下喜歡帽T、熱褲等穿著的個性辣媽，鏡頭前換上出自義大利精品Salvatore Ferragamo的一襲碎花裙裝展現嫵媚女人味，對此突破框架的挑戰，她則表示：「我以前會很尷尬，我覺得我沒有能力去把這些事情hold住，但我現在會覺得就穿看看啊，如果不是拍大片，我沒有機會可以穿上花裙子。先自娛，自己舒服了，別人看了就會舒服。」

而誕生於佛羅倫斯的Salvatore Ferragamo，亦於早春系列服裝與鞋履中綻放出令人愉悅的繽紛氣息，品牌女性商品系列創意總監Paul Andrew將倫敦市集中的繁花盛景運用於時尚單品中，花樣跟、印花裙混搭當代女人的自信活力。

(中國時報)