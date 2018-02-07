平昌冬奧商機 台灣也發燒

2018年02月07日 04:10 中國時報 石欣蒨 、 吳奕萱 、 郭家崴 、 陳大任 報導

平昌冬奧會吉祥物黑熊「Bandabi」抱枕，3萬韓元（台幣約810元）。（翻攝平昌冬奧紀念品官網）

韓國大夯的超長版羽絨外套也成為平昌冬奧會的周邊商品之一，開幕前早已完售，29萬韓元（台幣約7830元）。（翻攝平昌冬奧紀念品官網）

頂好可口可樂平昌冬季奧運限定版，每罐69元。（頂好提供）

平昌冬奧會官方周邊運動鞋款，實用又好看，同樣成為熱銷品之一，5萬韓元（台幣約1350元）。（翻攝平昌冬奧紀念品官網）

朴寶劍為2018平昌冬季奧運活動代言人，開幕前已擔任火炬手參加聖火傳遞活動。（CFP）

第23屆冬季奧林匹克運動會，9日在韓國江原道平昌舉行，日前請來綜藝大神劉在石、朴寶劍、Super Junior等大咖參與火炬傳遞，加上今年官方吉祥物以討喜的白虎「Soohorang」及黑熊「Bandabi」為主題，讓周邊商品相當搶手，當中長版羽絨大衣早已銷售一空，運動鞋更早突破10萬雙的預購量，其他還推出娃娃、服飾、生活等，都相當實用，頗受愛好韓流消費者歡迎，台灣則可以上官網購買。

偶像秀合照吸睛

雖火炬傳遞活動上明星們穿的同款服飾沒有在官網上販售，偶像拿來拍照的冬奧周邊商品一樣人氣，目前仍有少量現貨，像Exo的世勳在Instagram分享戴平昌冬奧會手套，就僅剩L號現貨，而防彈少年團的泰亨跟Jimin等抱過的吉祥物白虎「Soohorang」娃娃，在官網仍有，想跟偶像同抱一隻娃娃，還能趁最後一波下手。

部分官方授權商品則在台有販售。戶外品牌The North Face特別為台灣設計冬奧聯名款，1月初已在台灣限量開賣，獨特設計僅限台灣和香港販售，其他國家則另有專屬款式，目前仍有少量舖貨，貨量不多。

三星電子也以奧運無線通訊與電腦設備之全球合作夥伴的身份，推出Galaxy Note8 2018平昌奧運限定版，採呼應冬季的白色玻璃機背設計，搭配金色奧運五環標誌，將提供超過4000台Galaxy Note8平昌奧運限定版予所有奧運選手，以及IOC和POCOG工作人員的2018平昌奧林匹克家族。

可口可樂限定版暢銷

頂好超市上月中旬趁熱搶賣韓國直送的可口可樂平昌冬季奧運限定版，流線型鋁罐瓶身有奧運經典五環LOGO設計，採用韓式水墨畫風描繪各國運動選手精彩的運動畫面，獲18至35歲年輕族群及粉絲收藏，較一般可口可樂業績平均高2成以上，目前全台各店都有。

韓國平昌冬奧17天精彩冰上競技，吸引全球運動迷前往觀賞，遠傳電信同步推出不限資費門檻的「韓國漫遊上網吃到飽」，每天99元，就可以即時拍照、打卡上網，將夢幻雪景及冬季運動競技的震撼，與親友零時差分享，還可省去出國更換SIM卡及租設備的種種不便。

LG也搭上這波平昌熱，訴求其OLED TV將是消費者觀看熱門賽事的高質感選擇，採用三規Active HDR呈現新一代HDR內容，發揮得更好的高動態範圍影像功能，能讓花式滑冰中等快速的動作皆能細膩呈現，帶來如同親臨現場般的感覺。

(中國時報)