泰雅飛鷹、排灣戰士前進平昌

The North Face特別為台灣市場設計的冬奧特別限量款，貨量已不多，要買要快，連帽上衣2880元。（The North Face提供）

友善列印
中國時報
報導
「雪橇王子」連德安，代表台灣出征。（翻攝自連德安臉書）
台灣三星電子帶著「翻滾男孩」李智凱遠赴韓國參與2018平昌冬季奧運聖火傳遞活動。（三星提供）
連德安著用款Under Armour Sonic HOVR慢跑鞋，其鞋身設計受自行車麂皮坐墊所啟發，4380元。（Under Armour提供）
LG OLED TV搭載三規Active HDR高動態顯示技術，能把選手每個動作都顯示得淋漓盡致；LG OLED 65E7T，19萬9000元。（LG提供）
三星以無線通訊與電腦設備之全球合作夥伴的身份，推出Galaxy Note8 2018平昌奧運限定版予選手及2018平昌奧林匹克家族。（三星提供）
韓國官方為平昌奧運推出的聯名款，4萬9000韓元。（翻攝自官網）

後天開幕的2018平昌冬季奧運會中，將是本世紀最多台灣選手登場的一屆，像不下雪的台灣，出了一位雪中泰雅飛鷹、無舵雪橇運動員連德安，以這個在台可說是「瀕臨絕種」運動項目挑戰奧運，而他也獲得台灣三星贊助，同時也是Under Armour簽約選手。

多年來，連德安扛著裝有滑輪的雪橇板，一步步爬上山坡路，再高速滑下坡道；今年他代表台灣參加平昌冬奧，更擔任掌旗官；而連德安最近密集練習時，也常見到他穿著Under Armour最新中底技術鞋款HOVR，與UA Reactor系列連帽夾克訓練，以上系列台灣店鋪皆販售中。

台灣三星除連德安，也贊助滑輪滑冰雙棲排灣戰士宋青陽挺進冬奧爭取榮耀，更帶著翻滾男孩李智凱到韓國參與傳遞奧運聖火活動，讓台灣運動員也能站在國際舞台。

(中國時報)

平昌冬奧商機 台灣也發燒 OMEGA聯名表 張立昂搶先戴

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。