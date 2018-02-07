泰雅飛鷹、排灣戰士前進平昌

2018年02月07日 04:10 中國時報 吳奕萱 、 石欣蒨 報導

「雪橇王子」連德安，代表台灣出征。（翻攝自連德安臉書）

台灣三星電子帶著「翻滾男孩」李智凱遠赴韓國參與2018平昌冬季奧運聖火傳遞活動。（三星提供）

連德安著用款Under Armour Sonic HOVR慢跑鞋，其鞋身設計受自行車麂皮坐墊所啟發，4380元。（Under Armour提供）

LG OLED TV搭載三規Active HDR高動態顯示技術，能把選手每個動作都顯示得淋漓盡致；LG OLED 65E7T，19萬9000元。（LG提供）

三星以無線通訊與電腦設備之全球合作夥伴的身份，推出Galaxy Note8 2018平昌奧運限定版予選手及2018平昌奧林匹克家族。（三星提供）

韓國官方為平昌奧運推出的聯名款，4萬9000韓元。（翻攝自官網）

後天開幕的2018平昌冬季奧運會中，將是本世紀最多台灣選手登場的一屆，像不下雪的台灣，出了一位雪中泰雅飛鷹、無舵雪橇運動員連德安，以這個在台可說是「瀕臨絕種」運動項目挑戰奧運，而他也獲得台灣三星贊助，同時也是Under Armour簽約選手。

多年來，連德安扛著裝有滑輪的雪橇板，一步步爬上山坡路，再高速滑下坡道；今年他代表台灣參加平昌冬奧，更擔任掌旗官；而連德安最近密集練習時，也常見到他穿著Under Armour最新中底技術鞋款HOVR，與UA Reactor系列連帽夾克訓練，以上系列台灣店鋪皆販售中。

台灣三星除連德安，也贊助滑輪滑冰雙棲排灣戰士宋青陽挺進冬奧爭取榮耀，更帶著翻滾男孩李智凱到韓國參與傳遞奧運聖火活動，讓台灣運動員也能站在國際舞台。

(中國時報)