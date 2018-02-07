OMEGA聯名表 張立昂搶先戴

2018年02月07日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

張立昂配戴OMEGA海馬PLANET OCEAN 600米「平昌2018」限量表，追趕時下最IN話題。（亨得利提供）

SWATCH平昌奧運Petits Batons紀念表，2350元。（SWATCH提供）

SWATCH平昌奧運Star Games紀念表，1900元。（SWATCH提供）

冬季奧運會9日於韓國平昌登場，已連續28屆擔任奧運會官方指定計時的歐米茄（OMEGA），在平昌冬季奧運推出兩款「平昌2018」限量表，並由藝人張立昂搶先配戴；SWATCH也將韓文「平昌」兩字的子音形象化，推出兩款奧運紀念表。

張立昂追趕流行一向不落人後，日前出席活動時搶先配戴OMEGA海馬PLANET OCEAN 600米「平昌2018」冬奧限量表，以南韓國旗顏色為主色，拋光藍色陶瓷表盤和單向旋轉表圈，首15分鐘刻度以紅色橡膠裝飾，藍寶石水晶表背刻有「Olympic Winter Games PyeongChang 2018」，並有藍色「PLANET OCEAN」與「LIMITED EDITION」字樣。

OMEGA另一只海馬AQUA TERRA「平昌2018」冬奧限量版腕表，在表圈內緣刻有奧運五環旗5種色彩的「PYEONGCHANG 2018」字樣，數字18更完美設於時間顯示的位置。

長期關注冬季運動競賽的SWATCH，則將韓文「平昌」兩字的子音形象化，推出了Petits Batons和Star Games兩款冬季奧運表，前者是彩色小棍子的圖案，後者則是可愛的彩色星星，都融入奧運五環旗的五色元素，表帶上有韓文平昌和「PYEONGCHANG 2018」字樣。

(中國時報)