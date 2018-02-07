車市旺 新春再祭優惠

2018年02月07日 04:10 中國時報 陳大任 報導

KIA推出周周抽10萬元現金，壓軸加碼再抽100萬元超豪邁好禮活動，圖為morning車款，售價49.9萬元起。（森那美起亞提供）

中華三菱推出COLT PLUS尊貴型原價56.9萬，新春優惠價49.9萬，降幅高達13％。（中華三菱提供）

汽車元月市場開紅盤，較上月成長13％，多款汽車表現亮眼，TOYOTA SIENTA因降價、增加氣囊、車門升級電動等多項調整讓產品魅力大增，1月掛牌2446輛創單月新高；中華三菱COLT PLUS主打49.9萬元起，成功帶動倍數成長。

買中華三菱送Dyson 2選1

看好2月銷售旺季，車廠再祭優惠，中華三菱購車送Dyson吸塵器或吹風機；NISSAN送Samsonite頂級輕量行李箱，限時再加碼總價值高達12.8萬元禮物；Honda加送安全配備。

中華三菱目前來店試乘即有機會抽到10萬元購車基金，而購買旗下COLT PLUS、GRAND LANCER、OUTLANDER、ZINGER、ECLIPSE CROSS、PAJERO、OUTLANDER PHEV可享Dyson吸塵器或吹風機2選1，其中COLT PLUS首年日付30元即可開回家。

Honda抽iX TOYOTA樂易購

Honda目前針對HR-V、FIT、CITY等車款提供試乘天天抽iPhone X，若於2月購買FIT、CITY並領牌即提供4大盲點主動偵測系統限量升級。TOYOTA SIENTA、ALTIS享60萬30期0利率；CAMRY HYBRID、CAMRY享60萬36期0利率，另有全車系50萬60期固定月付8800的樂易購專案。

現代汽車針對TUCSON、SANTA FE免費享BSD盲點偵測系統以及80萬0利率高額優惠，六大系統5年延長保固，若搭配政府舊換新補助，指定車型再享高額購車金，優惠總價值高達13萬元。KIA全車系皆有1.8萬元起、超低頭款開回家理財專案優惠外，更推出周周抽10萬元現金，壓軸加碼再抽100萬元超豪邁好禮活動，活動即將於2月8日截止。

(中國時報)