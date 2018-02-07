新年走春 白蘭氏健康博物館推客製幸福瓶

2018年02月07日 04:10 中國時報 徐力剛 報導

喜迎新春慶佳節，來到彰化鹿港「白蘭氏健康博物館」走春，共度美好時光。即日起至2月28日止，館內提供「DIY果凍蠟」體驗課程，包括海底世界、仰望公仔等款式，期限內享買一送一優惠。

重新裝潢的「白蘭氏健康博物館」打造「燕窩洞穴隧道」，利用高科技投影技術，將白蘭氏燕窩高品質呈現給旅客，館內設有「滴滴精華大探索互動區」、「腦波儀檢測區」，以科技互動揭開滴滴精華奧秘。全新「客製化拍貼機」拍攝自己照片製作紀念瓶，傳遞專屬祝福。

「白蘭氏健康博物館」免費入館遊玩，新年特別安排雞精寶寶、晶寶與訪客同樂，並提供馥莓氣泡飲免費試飲；2月底前持臉書粉絲頁打卡按讚畫面，即贈限定版紀念品，加入博物館LINE官方好友加碼送白蘭氏健康飲品乙瓶（隨機挑選，送完為止）。

初三（2月18 日）至初五（2月20日），前200名入館者可獲得紅包袋、幸福拍貼機代幣乙枚。消費滿2688元再抽現金紅包袋，可直接折抵白蘭氏系列產品（DIY、紀念品除外）最多現折500元。

INDEX

★白蘭氏健康博物館

官網：

http://www.brands.com.tw/museum/index.html

地址：彰化縣鹿港鎮彰濱工業區鹿工路18號

電話：04-781-0077

營業時間：平、假日9:00至17:00（最後入館16:30）；除夕至初二（2月15日至17日）休館；初三起（2月18日）開館

(中國時報)