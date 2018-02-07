牛排教父平價新菜上桌

D&C Bistro全面翻新菜單，端出33道融合各國特色的創意單點新菜。（D&C Bistro提供）

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中國時報
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和牛漢飽堡 380元
太陽和牛滷肉飯 180元

牛排教父體系下唯一餐酒館D&C Bistro今年大玩創意，總主廚吳曉芳以「FUN Dining」概念為台灣餐飲界帶來輕鬆又有趣的新型態餐飲，晚餐現場不定時有「FUN轉輪盤送好酒」活動，7日到14日午餐更加碼新年紅包抽抽樂，還顛覆牛排教父體系下西餐廳一貫的套餐模式，端出33道創意融合各國特色又跳Tone的單點新菜，生蠔、龍蝦、日本和牛等奢華食材都入菜，價格卻大打親民牌，除了「海龍王長麵」外，每道售價都在100元到300元上下，可說是平價又有趣的奢華餐飲。

主廚吳曉芳出自世界第一廚藝名校CIA（美國烹飪學院），在民族大熔爐般的學經歷下，不難想像她設計出來的菜單有著不侷限的創意玩法，讓東西料理大PK，不管是令人想像不到的草莓華麗入燉飯、酪梨成了炸到酥脆的開胃熱食、茶壺上桌卻是裝著以時間提味的澄清老母雞湯再搭松露餃等，味覺與視覺的衝突元素，道道驚奇有趣。

喜歡和牛的饕客不能錯過「和牛漢飽堡」，厚厚的漢堡肉軟嫩多汁不膩口，將澳洲和牛靠近臀部的瘦肉與日本和牛油脂較豐富的肥肉製成，肉排每天新鮮現做，搭配哇沙米美奶滋、BBQ醬，一份約8盎司，飽足感十足。

手切和牛肉顆粒大

還有把台灣傳統美食大升級的「太陽和牛滷肉飯」，依傳統古法製作，肉品也大手筆使用日本和牛，因為手切和牛肉比一般滷肉飯的豬絞肉顆粒大，滷製工序溫度要精算控管，十分費工；最後將太陽蛋一起拌入和牛肉享用時，滋味滑嫩、香濃。

(中國時報)

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