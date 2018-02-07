2018年02月07日 04:10 中國時報 羅大佺

鄉村的房屋，最珍貴的就是用木板來做牆壁了。打我記事起，老屋只有挨著廚房的那間正房半壁是木板，半壁是編織的竹篾片推上泥沙，塗上白灰。小時候上學得了不少獎狀，回家後父親和大哥就用米湯把它糊在牆壁上，幾年下來，這堵牆壁也就成為我的光榮榜。廂房那間屋子柱頭很粗，顯得十分古舊，但後面那壁牆是用曬簟夾著的。整座老屋一個枷柦樣的房子，只有一間木樓，用來放糧食，其餘都是竹樓，只能堆放雜物。我參加工作後第一件事就是買回火磚，將老屋的牆壁全部翻新，還修了個小糧倉，方便儲糧。

老屋雖舊，充滿溫馨，家裡雖窮，溢滿愛意。無論日子多難，父親母親相濡以沫，不吵嘴，不打架，白頭偕老，恩愛一生，書寫了村裡恩愛的傳奇。父母也很少打罵我們，即使小時候做錯了事，也是說服教育。記得小時候父母經常教育我們要懂禮貌，要樂於助人，看到老人背東西，要主動去幫老人背，看到小孩餓了，要捨得把自己的食品饋贈，姊妹之間發生了矛盾，要大讓小，不能罵粗話。看到別家粗暴的家教，我們常常自豪地想，幸虧我們出生在這座老屋裡，幸虧我們生活在這個屋簷下。

老屋裡最快樂的時光，莫過於父親給我們講故事。爺爺去世得早，父親唯讀過兩年私塾，十多歲時就跟著一位民間藝人走南闖北，汲取了不少民間文化營養。每當我們要聽故事時，他隨口就能給我們講出來。有一位親戚，我們叫她「表娘」， 跛著一條腿，她也很會講故事。每當表娘來串門，晚飯後燒一盆木炭火，大家圍坐一圈，她講一個，父親講一個，講到精彩處，屋裡就傳出朗朗的笑聲。那些懲惡揚善、睿智深邃的精彩故事，深深地烙在我們幼小的心靈裡，成為傳統文化教育的啟蒙。

也是在這座老屋裡，父母培養了我們勤勞的品格。從小父母就教我們做家務，燒鍋、做飯，掃地、擦桌，掰玉米、喂雞、喂鴨，樣樣都做，各盡所能。廚房裡有一口手推石磨，父母用來推豆花、推湯圓。農曆七月，父母從自留地裡搬回嫩包穀，掰下玉米籽，用清水泡一會兒，磨出玉米麵漿，用手幾搓幾揉，把切碎的茄子、辣椒、豇豆包在裡面作餡，搭在鍋邊煎好，就成為香噴噴的玉米饃饃。父母在磨玉米的時候，總把我們叫去，要我們在磨把上搭上一隻小手，幫忙推磨。其實我們也使不出多大的勁，父母只不過是要培養我們愛勞動的品格而已。稍大一點的時候，我們就主動往家裡的水缸挑水，從家裡挑糞去菜園地施肥。一天晚上，我做完作業，夜已經很深了，推開門一看，母親還在燈下一顆一顆地剝著豆角，那一刻，我真的很感動。

還是在這老屋裡，我和一位農村姑娘結了婚，成了家，有了自己的孩子。雖然那時日子還窮，生活還苦，但孩子健康地成長著，就是我們的安慰。更值得欣慰的是，唯讀完初中的我，通過多年的自學和努力，終於結束臨時工生涯，走出老屋，吃上皇糧，成為國家正式的工作人員。

國家的退耕還林政策來了，家裡第一個回應。妻子將老屋前後的田地統統栽上了竹子、樹子，又在老屋外打了一口井，買了機器和膠管，安上自來水。做完這些，愛人和孩子就隨我進了城。老父老母在這間屋裡生活了幾十年，不願離開，我城裡的房子，也只有57.5平米的兩室一廳。我們離開這間老屋的時候，父母還不算太老，他們還能做做家務，自理生活，我也經常帶著妻兒回家看望他們。後來我遠赴外地工作，父母也進入了耄耋之年，於是這古老的屋子裡，溢滿了思念的淚花。父母總共生了七個子女，五哥在襁褓中離去，大哥30歲時因病去世。每次回家前，我都會通知每一位姊姊妹妹，當她們帶著兒女，帶著孫輩，和我們一起回到這座老屋的時候，古老的老屋裡，又飄蕩出朗朗的歡笑聲，一如當年。

老屋外面有條機耕道，那是當年村裡要大家湊錢修戶戶通公路時修的，後來村裡又要大家湊錢把它鋪成水泥路，修到這段時我實在拿不出錢，就停了下來。已經做了副縣級幹部的我為拿不出8000元錢將水泥路修到家門口深感內疚。父母說，娃呢，村裡修水泥路的錢你繳了就行了，不能拖大家的後腿，至於這500米到家門口的路，沒什麼，走在這泥巴路上我們感覺踏實、舒服。

是呀，一輩子和泥土打交道的父母，對泥土對老屋充滿了深深的情感。後來老父親去世了，兒子出了意外。兒子離去的時候，母親已經86歲，我們怕她承受不住打擊，對她隱瞞了消息，悄悄地將兒子葬在了老屋後面的那片山林裡。於是古老的老屋裡，只剩下老母親一人孤零零地守家。我曾經苦口婆心地勸老母親進城，隨我們一起生活，如果不願意隨我們生活，去姊姊家也可以。老母親想了很久，說，兒啊，我哪裡都不去，我就待在這屋裡，如果我走了，家裡這條狗怎麼辦？老屋誰來管理？房前屋後的樹林會有人來偷的。其實我知道老母親的心裡，是離不開泥土，是捨不得老屋，是想解開我們對她隱瞞了的消息。最終，老母親在這老屋裡度過了餘生。送母親出殯的那天，天上飄著毛毛細雨，當鄉里鄉親將裝著母親骨灰的棺材徐徐送進墳墓的一剎那，想起幾十年來生活的不易，想起泥土般樸實的母親，想起葬在山林卻對老母親謊稱「打工去了」的兒子，想起人去房空的老屋，我禁不住悲從中來，淚如泉湧，放聲大哭……

盛著幾代人辛酸苦辣的老屋即將成為歷史了。但我想，只要對父母的思念之情還在，只要姊妹們的親情還在，只要侄輩、孫輩還在相互往來，老屋，就永遠駐在我們的心裡。

（下）

(中國時報)