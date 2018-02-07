2018年02月07日 04:10 中國時報 鄭順聰

「賈寶玉你也知道太多了吧！比《紅樓夢》那個賈寶玉還要八卦。」修遠說。

「我有襲人啊！我有貼心的女同學幫我蒐集八卦，嘿嘿……反正啊，那個柯達雖然喜歡梁宛若，但梁宛若對他沒有意思，反倒是姊妹淘謝梅春愛上柯達，於是拜託梁宛若製造跟柯達相處的機會，但梁宛若跟某位學長拍拖，謝梅春就拉王小玉一起去追柯達，也就是女追男隔層紗啦！聽說謝梅春成天黏著柯達，不僅跟到教室，還跟到宿舍裡頭。但她膽子小不敢一個人，就拉王小玉去，兩女常跑到二樓那兒，兩個女生去貼一個男生。」賈寶玉說。

「這是鍋貼行為。」修遠歸納重點。

「修遠你還真會發明名詞，鍋貼？」港立歸納。

「哈哈！哈哈！對，這就是鍋貼，兩個女的去貼一個男的，鍋貼啦鍋貼行為！我們班好亂！好亂啊！」賈寶玉說。

「事情到底會如何演變呢？到底謝梅春會不會倒貼成功？小說都是這樣寫的啦！待下回分曉。」港立做最後收尾。

三人八卦八卦的就是一個下午，還沒等洪更生學長回來就一哄而散。

將ＣＤ片放入隨身聽，修遠逗點般逗上耳機，放出馬勒的交響曲。樂音在焦躁、扭曲、困苦的情緒中盤旋，自抑了許久許久。漸漸地開了處破口，一道甜美的樂音舒展而出，自武嶺翩翩而下，踏著悠揚的節拍順著山路而下，來到活動中心的頂樓，與文社比鄰的合唱團，都在邊邊角角靠近山壁胡亂停放的機車與雜木林那頭。

修遠不需在大門外巴巴望著，他踏進了合唱團的內腔，展開平安夜的聖誕晚會。男女學生聚在一起，放開喉嚨盡情合唱，彈奏鋼琴的是鈐字，於黑鍵白鍵間忙碌著。整場男女由指揮帶領，一首一首唱起聖誕歌曲，高昂美妙，聖潔光耀，西子灣這山海之間的伊甸園，到處響起樂音，隨著小燈泡五彩繽紛細細碎碎亮起，有一室之內流瀉而出的唱片音樂，男孩在山路獨行之哼唱，一格一格社團辦公室爆出瘋狂笑語，活動中心大廳舉辦熱鬧舞會，女孩們花枝亂顫，男孩們賣力伸展，抖動的身體，流眄的眼神，濃厚慾望因青春而單純無罪。（待續）

(中國時報)