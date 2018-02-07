2018年02月07日 04:10 中國時報 神隱

和尚不置可否，也不生氣，「敢問，後來這群駱駝怎麼了？將軍又是如何知道，這駱駝的主人，就是那位大聖人？」

老人說：「先是狂風，後是冰雪，再是血海，你以為結束了？錯，面對如此邪惡的法術，死，反而是幸運的，這是一段永無止境的折磨。這中間還有多少次的攻擊，老實說，我還真忘了，託這兩隻腳廢了的福，我一次又一次的逃過劫難，最後，我身邊只剩不到十個人。有一天，有個人來跟我說了兩個字，『女人』，那時剩下的兵，已經都沒了鬥志，幾乎都傻了，個個跟廢人一樣，只餘下對我的忠心，那真是不容易，現在想來都要落淚，沒想到跟著我的下場是如此淒慘。是的，那群駱駝變成一群女人，原來有多少駱駝，就變成多少女人，個個嬌豔欲滴，楚楚動人，我心裡想，也好，你們受了這麼多折磨，如果這是最後一次，這是你們應得的。果真，接下來，剩下的兵員，享盡了豔福，少少的幾個人，得應付這麼多女人，那真是人間極樂，要不是我廢了，應該也能徹底痛快一番吧，幾個女人湊過來，見我沒反應，也就不理我了，我看著這一切，也不覺得失望，那時的我真是無欲無求，只求趕快了結殘命，只覺得一切應該就該要結束了，豈料，這些小伙子的豔福還真不好受，當他們上了女人之後，便一個個像殺豬一般慘叫，卻也不死，換個女人之後，便再慘叫，我猜這豔福便是禍害，關鍵便在那回事，我既無福消受，也便無禍消受，果真，最後所有人都死了，都被這些女人整死了，只剩我一人孤苦伶仃，獨自在沙漠裡等死。最後連被誰救的都不知道，輾轉又過了多少年，總算活了下來，這些日子，只能說，不堪回首，不堪回首。」

和尚問：「敢問，這是多久以前的事？」

老者回：「卅年有吧。」

和尚：「卅年？當年的聖人幾歲？」

老者：「十六歲。」

（待續）

(中國時報)