全民集氣 花蓮加油！受困15小時 統帥員工獲救

2018年02月08日 04:11 中國時報 許家寧 、 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

天地無情！2月6日深夜11點50分，一陣劇烈天搖地動，花蓮發生近67年來最嚴重的地震，根據中央災害應變中心統計，至7日晚間10點，已釀成7死、260人受傷，被救出民眾多達227人，更有多達786人無家可歸，只能暫居收容所容身。但最令全台悲慟的是，目前仍有多達67人失聯，且多數集中在倒塌的雲門翠堤大樓，面對低溫、大雨和隨時可能崩塌危險，數百名救難人員仍不眠不休即刻救援，期盼奇蹟出現。

全力搜救 不怕低溫大雨

花蓮6日的深夜強震，造成花蓮市區4處大樓塌陷，包括統帥大飯店、位於商校街的雲門翠堤大樓和國盛六街的白金雙星、吾居吾宿大樓，失聯人數一度上升到183人，經救災人員第一時間搶救和聯繫後，失蹤人數至晚間10點已降至67人，其中花蓮老牌的統帥大飯店一開始雖有上百人失聯，但最後98人全被救出，並未傳出嚴重傷亡，且3名失蹤的員工中，梁書瑋、陳明輝2人幸運獲救，1人不幸罹難。

不過，雲門翠堤大樓仍有多達39人失聯，還有投宿在2、3樓漂亮生活旅店的13名住客，高達12層的大樓現呈現詭異的「前傾」模樣，1至2樓融為一體，4樓變1樓，且建物不斷傾斜，令現場所有救難人員心驚，為了救人，只能咬牙搶時間冒險進入搜救。

另外，國盛六街兩處大樓也仍有15人失聯，晚間救難人員以重機拒開挖，憂心有人埋在瓦礫堆下。

隨著氣溫愈來愈低，救援腳步更加緊迫，不少在現場焦急等待的家屬、親友也不停撥打電話或盯著手機，不時抬頭張望場尋找家人，或希望手機能傳來好消息。

搶救傷患 醫護總動員

為因應大量傷患，包括花蓮慈濟醫院、國軍805醫院、門諾醫院、部立花蓮醫院皆啟動大量傷患機制，1名花蓮住院醫師在PPT中分享指出，7日值班遇到醫院啟動紅色9號（大量傷患機制），全院從院長到實習醫師通通還幫忙，自己光檢傷患者就將近30名，獲得網友讚許他們的付出。

花蓮縣政府因應這次震災，也分別在花蓮縣體育館和中華國小開設兩處收容所，分別有457人和329人進入避難，現場也提供睡袋、熱食，暫時讓受災民眾能有溫飽。

花蓮民宿旅遊業者也自發性提供空間，東華大學附近也80間民宿提供免費住宿，及熱水盥洗、收容、飲水及簡單熱飲，花蓮市區五家飯店也共同響應。

隨著夜晚來臨，不少民眾都只能和親人聚在一起相互安慰，但也有民眾擔憂餘震，堅持不肯進入，只願在外紮營。雖然天地無情，但人間有愛，請全台民眾為花蓮集氣，希望我們美麗的後山能安然度過此次重創！

本報截稿前 最新災情統計：7死、260傷、67人失聯（資料來源：中央災害應變中心）

(中國時報)