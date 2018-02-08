未來兩周 台灣恐有更大地震

2018年02月08日 04:11 中國時報 廖德修 、 楊騰凱 ／台北報導 ／台北報導

前天（6日）深夜23點50分花蓮近海發生芮氏規模6.0、震度7級的強震，已被認定為這波群震的主震。至昨晚發生近180次餘震，規模5以上5次，4到5者20次，餘震既多又強，且前震多達94次，氣象局地震測報中心代理主任陳國昌表示，在台灣地震史上還沒碰過，未來2周至1個月還會有餘震，甚至不排除規模更大的地震發生。

前氣象局地震測報中心主任郭鎧紋分析，每發生一次規模6以上的地震，大約等於釋放0.5顆原子彈的能量，台灣平均1年會釋放8顆原子彈的能量，2年就16顆，但是，去年規模6.0以上的地震僅發生1次，今年則在2月4日發生1次規模5.8地震，該次可能修正至6.1，以及前夜花蓮規模6地震，這3次橫跨2年，總能量才約1.7顆原子彈，換句話說，台灣尚有14.3顆原子彈的能量未釋放，仍在持續累積當中，不排除還會發生規模6的地震，民眾應居安思危，妥善防震。

這次花蓮強震令人膽戰心驚，除了震度大，搖晃時間久也是關鍵。重災區花蓮市因地震測報站斷線，未記錄到完整數據，在地人的感覺是搖晃近百秒。宜蘭南澳震度2級（含）以上時間約86秒，另宜蘭市77秒、嘉義市70秒、彰化市66秒。北台灣的新北也有64秒，台北約51秒，澎湖馬公相對安穩，只搖了不到5秒。

前震94次多又強 地震史首見

4日晚上發生的規模5.8地震原被視為主震，2天後新的主震產生。陳國昌說，其實這在地震紀錄而言間隔不算久，但前震太多（94次）、震度偏強則相當罕見。

至於災情嚴重主要是淺層地震所致，花蓮市震度7級的時間僅0.3秒、6級2.94秒、5級11.72秒，但因深度僅10公里，加上地震路徑較偏向陸地，因此帶來災情。

餘震不斷 昨23:21又震規模5.7

未來是否會發生更大地震？陳國昌說：「如果地震的型態、位置、大小改變，就不排除發生更大規模主震。」也就是說，若餘震頻率逐漸減少、規模縮小、強度變弱，發生位置也在目前範圍內就還好；否則便可能在其他地方醞釀更大的主震，目前擔心的也就是這個狀況。

(中國時報)